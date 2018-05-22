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Шаяхметова: «Банки, не имеющие здоровой бизнес-модели, обречены на консолидацию»

22.05.2018 18:18   962   0

«Консолидация в банковском секторе Казахстана будет продолжаться. Банки, не имеющие здоровой бизнес-модели, рано или поздно обречены (на это - ред. "Къ")», - считает председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова. Такое мнение она выразила сегодня в ходе пресс-конференции, передает Interfax Казахстан.

«Наверное, консолидация или сужение банковского сектора в количестве банков будет продолжаться. Хотя мы ожидали консолидацию некоторых средних банков, она не состоялась. Возможно, некоторые банки будут уходить с рынка. Мое мнение, что некоторые небольшие банки должны уходить в микрокредитные организации», - сказала Умут Шаяхметова.

Она также сообщила, что за последние два года произошло очень много событий в банковском секторе, как позитивных, так и негативных.

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«В первую очередь это, конечно, положительные: оздоровление происходит, в прошлом году была выдела большая государственная помощь на оздоровление банковского сектора. Я все-таки ожидаю позитивный эффект, который в этом году продолжится и ввиду роста кредитования и ввиду оздоровления этих банков. Но, к сожалению, продолжаются также и негативные моменты. Это то, что мелкие и средние банки пока еще испытывают проблемы, в первую очередь с активами, с качеством кредитного портфеля», - отметила глава Народного банка.

Нацбанк РК: Необходим переход на дифференциацию ставок по тенговым депозитам

Она добавила, что «если у банка не было изначально здоровой бизнес модели, то этот банк рано или поздно обречен».

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«Бизнес-модель должна строиться на зарабатывании здоровых нормальных доходов. Мы видим, что некоторые банки до сих пор ведут агрессивную политику по платежам, комиссионным, предоставляют кэш-бэки. Если банк в целом не может обеспечить хорошую доходность, но при этом готов клиентам выплачивать агрессивные комиссии на платежи, мое мнение, что недолго может продлиться такого рода история», - считает Умут Шаяхметова.

По ее словам, на сегодняшний день в банковском секторе продолжают наблюдать ужесточение в плане регуляторного контроля со стороны Национального банка, в том числе инициативы по новому законодательству.

«Они законодательные инициативы также будут влиять на развитие банковского сектора и опять-таки не в сторону роста, а в сторону ограничения», - подчеркнула глава фининститута.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане работают 32 банка.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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