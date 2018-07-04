Премьер-министр подтвердил размещение на бирже МФЦА акций крупнейших нацкомпаний

Акции крупнейших национальных компаний Казахстана будут размещены на бирже Международного финансового центра «Астана» до 2020 года, заявил 4 июля премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.

«На сегодня в целом уже построен уникальный механизм работы МФЦА, нашим первым крупным шагом станет публичное размещение на бирже акций крупнейших национальных компаний страны. Мы планируем, что на IPO будут выведены гиганты национальной экономики Эйр Астана, Казатомпром, Казахтелеком, до конца 2020 года будут размещены акции других крупнейших компаний страны – КТЖ, КМГ, Казпочта, Самрук-Энерго, Тау-Кен Самрук и Казак Эйр», - сказал Сагинтаев в ходе Astana Finance Day.

По его мнению, это предоставляет уникальные возможности для бизнеса и инвесторов.

«Мы ценим доверие инвесторов, правительство Казахстана приглашает всех стать участниками МФЦА, Казахстан подтверждает свою глобальную открытость и готовность к диалогу с инвесторами», - подчеркнул премьер-министр.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов сообщил, что приватизация госпакетов акций АО «Казахтелеком» и АО «Казатомпром» пройдет на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в ближайшие 6 месяцев.

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«Мы считаем, что подготовительная фаза закончена. Впереди у нас очень много событий. Вы знаете, что совместно с правительством и фондом «Самрук-Казына» готовится приватизация компаний фонда «Самрук-Казына». Наверное, среди первых компаний будут такие компании как Казахтелеком и Казатомпром, то есть в ближайшие 6 месяцев мы ожидаем выход на IPO этих компаний на платформе в том числе биржи Международного финансового центра «Астана»», - сказал он.

«И мы ожидаем также, что размещения внутреннего долга, в том числе облигаций в тенге министерства финансов, также будут происходить на платформе Международного финансового центра. Сегодня премьер-министр на открытии пленарной сессии также анонсировал, что до конца года будут выпущены исламские финансовые облигации – так называемые сукук. Поэтому предстоит очень много сделок», - добавил он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН