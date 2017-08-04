Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 03 августа 2017 года состоялись специализированные торги по продаже облигаций АО «Самрук- Қазына» (Самрук- Қазына, Фонд) (рейтинги BBB (Fitch Ratings)/ ВВ+ (Standard & Poor’s) на общую сумму 25 млрд тенге.

«Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для Фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов.», - прокомментировал Председатель Правления Казкоммерц Секьюритиз Жаксыбек Чингиз.

Особенностью данных облигаций является то, что объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения – 10 лет. Несмотря на то, что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации Фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов Фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5 % годовых, установив тем самым бэнчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.

Отдельно необходимо отметить структуру покупателей, чьи заявки по итогам торгов были удовлетворены: 4,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,2 % – брокерско-дилерскими компаниями, 78,8 % – другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0 % – другими юридическими лицами и 0,04 %– физическими лицами.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Самрук - Қазына в процессе листинга и продажи облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз».