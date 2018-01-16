Самрук-Казына уточнил данные об арестованных акциях проекта Кашаган

АО «ФНБ «Самрук-Казына» сообщило о наложении ареста на его имущество, сообщается на официальном сайте KASE.

«Амстердамский районный суд 5 января 2018 года в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном Институте Торговой Палаты Стокгольма принял решение об аресте 50 % акций КМГ Кашаган Б. В. (KMG Kashagan B.V.)», - указано в официальном письме фонда.

Речь идет о 773 538 236 простых акциях класса Б.

Доля арестованного имущества составляет 33 % от общей стоимости активов общества на дату ареста.

Ранее сообщалась общая стоимость акицй - $5,2 млрд.

Отметим, доля компании KMG Kashagan B.V.в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию составляет 16,88%.