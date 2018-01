Самые ожидаемые IPO 2018 года

В 2017 году произошел заметный рост количества IPO. На открытый рынок свои акции выставили такие именитые стартапы, как Snap, Cloudera, Mulesoft и другие. Конечно, не все размещения были успешными (IPO Snap, к примеру), однако многие институциональные инвесторы начали увеличивать свои позиции в этих акциях, после того как они упали на 50%. Аналитики Freedom Finance ожидают, что 2018 год в этом отношении будет еще более позитивным, и на рынок наконец-то выйдут такие долгожданные компании, как Airbnb, Spotify и Dropbox.

Bloomenergy

Это разработчик системы генерации электроэнергии на месте с использованием технологии выработки электроэнергии из твердоксидных топливных элементов. Такие технологии применяются в НАСА с 1960 годов, а история компании берет свое начало в 2001 году после завершения работы команды над проектом НАСА по изучению Марса с созданием технологии преобразования марсианских атмосферных газов в кислород.

Среди клиентов Bloomenergy - IKEA, AT&T, Bank of America и многие другие. В совете директоров компании присутствует бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Сейчас фирма оценивается в $1 млрд, а в 2011-м ее стоимость была определена в $3 млрд. Периодически появляются слухи о возможном IPO, но связанный с разработкой твердооксидных топливных носителей бизнес довольно сложен. В конце 2016 появлялась информация, что компания конфиденциально подала в SEC на регистрацию для IPO, что может говорить о возможных планах по выходу на рынок в 2018 году.

Saudi Aramco

Крупнейшая нефтяная компания в мире по добыче и запасам, саудовская «жемчужина» Aramco, планирует публичное размещение 5% своих бумаг. Частичная приватизация компании — один из пунктов программы реформ Vision 2030, разработанной молодым наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Официальные власти Саудовской Аравии рассматривают разные площадки для размещения для международных инвесторов, в частности Нью-Йорк, Лондон, Токио и Гонконг, также акциями планируется торговать и на саудовской фондовой бирже. Президент Трамп в ноябре текущего года в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии лоббировал размещение Aramco на NYSE. Но для листинга в Нью-Йорке существуют препятствия в виде повышенных требований к нефтяным компаниям по раскрытию информации о запасах. Кроме того, между Эр-Риядом и Вашингтоном сохраняется определенная напряженность из-за действующего в США закона, позволяющего пострадавшим из-за терактов 11 сентября подавать иски на королевство.

Учитывая это, для проведения крупнейшего IPO в истории в объеме $100 млрд на NYSE саудитам потребуются гарантии иммунитета от Конгресса США. При успешном выходе на биржу Saudi Aramco может стать самой большой публичной компанией в мире с капитализацией в $2 трлн, по оценке кронпринца. Будущий год представляется благоприятным временем для публичного размещения, так как на сегодня нефть торгуется выше $60 за баррель.

В качестве консультантов для подготовки к IPO компания наняла JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc, Moelis & Co. и Evercore Inc.

Xiaomi

Xiaomi, китайский производитель смартфонов и другого электронного оборудования, оценивается приблизительно в $50 млрд. По слухам, компания ведет переговоры с инвестбанками о выходе на IPO в первой половине 2018 года. Это может стать самым крупным размещением представителя технологического сектора после успешного выхода на биржу другого китайского игрока — Alibaba.

Компания производит бюджетные смартфоны и борется за рынок со Huawei, Oppo — конкурентами внутри КНР. К тому же у Xiaomi большие планы на международную экспансию. Недавно компании удалось обогнать Apple на китайском рынке. Она заняла четвертое место по количеству проданных телефонов, а рост продаж составил 56,6% за год. В мире компания по итогам 3-го квартала 2017-го получила пятое место с долей рынка в 7,5%. Эта доля за год расширилась почти вдвое благодаря продажам в Индии — самом быстрорастущем рынке смартфонов. Xiaomi делает ставку на развивающиеся страны, включая Россию, но также собирается расширять свое присутствие в США. Устройства Xiaomi более чем в два раза дешевле флагманов Apple и Samsung и находятся в той же ценовой категории, что и продукция Huawei.

Airbnb

Airbnb — онлайн-сервис для поиска съемного жилья на небольшой срок по всему миру, что очень актуально для путешественников. С 2008 года сервис работает в Сан-Франциско, а теперь доступен в более чем 65 тыс. городов мира. Подобная «уберизация» рынка аренды жилья и тренд на sharing-economy позволили компании изменить индустрию путешествий и создать конкуренцию традиционному рынку отелей. Однако у компании есть и трудности, связанные главным образом с регулированием. Критики обвиняют Airbnb в усугублении нехватки жилья и вытеснении жителей с низкими доходами, а также пытаются добиться ограничения возможности краткосрочной аренды (соответствующие законы уже принимаются в Нью-Йорке, Париже и других городах).

Airbnb оценивается в $30 млрд, что делает ее вторым самым дорогим стартапом после Uber. Возможное IPO Airbnb активно обсуждается с 2014 года, в марте 2017-го ее CEO Брайн Чески говорил, что пока дата этого события не определена, но компания готовится к выходу на биржу. Глава компании также заявлял, что на проработку IPO потребуется два года, а в начале 2017-го объявил, что компания находится на полпути к цели. На основании этого ожидается выход Airbnb на биржу в 4-м квартале 2018 года.

Spotify

Основанная в 2008 году в Швеции Spotify — лидирующий в мире по количеству клиентов сервис потоковой музыки. Компания недавно объявила, что у нее 144 млн активных пользователей, из них 60 млн платят за сервисы $9,99 в месяц. Несмотря на популярность, компания периодически сталкивается с обвинениями в недостаточной выплате компенсаций владельцам авторских прав на музыкальный контент.

Компания оценивается в $16–20 млрд. По данным некоторых источников, Spotify собирается стать публичной компанией без выхода на IPO, путем прямого листинга на Нью-Йоркской бирже. Это позволит действующим акционерам продавать свои бумаги без привлечения новых инвестиций. Компания должна договориться с регуляторами до конца года и заявить о листинге в 1-м или 2-м квартале 2018-го. Также есть сведения, что основатель компании заключил сделку с инвесторами о том, что Spotify будет терять деньги, пока не выйдет на IPO.

Dropbox

Dropbox – сервис для работы, хранения и обмена файлами, включающий облачное хранилище, синхронизацию данных на разных устройствах.

Dropbox основана студентами MIT в 2007 году. Сейчас компания насчитывает свыше 500 млн клиентов по всему миру, более 200 тыс. компаний используют версию Dropbox Business. В этом году компания представила продукт Dropbox Professional стоимостью $19,9 в месяц для независимых маркетологов и дизайнеров. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, планирует увеличивать доходы за счет развития программ, которые помогают работникам создавать, редактировать и отслеживать рабочие проекты, а также делиться ими. Реализация этих планов сделает конкуренцию между Dropbox, Microsoft и Google еще более острой.

Компания, оцененная в $10 млрд, должна была подать документы на IPO до конца 2017 года, но сделано это до сих пор не было, поэтому аналитики рассчитывают на выход этого «единорога» на биржу уже в будущем году.

Zuora

Компания занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации, анализа и управления процессами подписки и оплаты заказов для бизнеса. Основная идея развития Zuora — «экономика по подписке»: компания делает ставку на то, что все больше и больше фирм предпочитает продавать свои продукты и сервисы по подписке, нежели в традиционном «одноразовом» режиме.

Компания уже привлекла $242 млн инвестиций. Среди ее известных клиентов Hewlett Packard, Financial Times, the Guardian, Box, Toshiba, Schneider Electric. В июне в совет директоров компания вошла первый инвестор Salesforce.com Магдалена Йесил, имеющая опыт по выводу компаний на IPO, что может говорить о планах компании стать публичной. Сейчас Zuora оценивается приблизительно в $1 млрд.