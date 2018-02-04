SAS:Технологии могут приостановить «отмыв» денег

По мнению генерального директора SAS Казахстан Андрея Суставова повысить финансовую прозрачность казахстанского бизнеса и приостановить «отмыв» денег могут платформы с различными антифрод-решениями.

Г-н Суставов напомнил о том, что 6 декабря 2017 года президент страны обратился к представителям бизнес-структур и призвал их к деофшоризации и возврату денег в страну. «Это не первое обращение Нурсултана Назарбаева с предложением легализовать доходы: подобные призывы звучали и в 2015 году, и ранее. По его словам, сейчас речь идет о 12,5 млрд долларов, которые держат на зарубежных счетах 18 казахстанских компаний, в том числе частично или полностью принадлежащих государству. Эту же тему несколькими месяцами ранее поднял депутат мажилиса Азат Перуашев, который сообщил, что за первые 20 лет независимости Казахстана из страны было выведено около 140 млрд долларов. В основном, по мнению депутата, эти деньги были получены коррупционным путем», - говорит он.

Кроме этого, похожие ситуации встречаются в банковском секторе. В ноябре 2017 года Bank RBK был оштрафован по статье о нарушении законодательства РК о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Sberbank CIB: Рост ВВП Казахстана в 2018 году составит примерно 3,5%

По словам г-на Суставова в мире для усиления прозрачности в госсекторе и банковской сфере используются промышленные аналитические AML-решения. Например, один из трех крупнейших банков Исландии под влиянием кризиса был вынужден полностью пересмотреть свою работу, чтобы соответствовать огромному спектру регуляторных требований, которые ранее не были обязательными к исполнению. На тот момент в банке не было никаких средств управления, все делалось в ручном режиме, поэтому система внедрялась с нуля. В Исландии существует дополнительный риск: в связи с мощным туристическим потоком из-за рубежа большой объем средств поступает в страну в различных валютах. В результате в банке было успешно применено AML-решение, и в последствии кейс лег в основу двух других проектов для крупных банков в Португалии и Финляндии, которые сейчас находятся на этапе реализации.

В России также была разработана концепция решения для работы с данными на основе технологии Мастерчейн. Примеры подобной системы идентификации клиентов уже есть в мировой практике, и постепенно эту технологию осваивают и финансовый сектор. Например, в Индии, где банки столкнулись с проблемой отсутствия паспортов у населения, была внедрена биометрическая система идентификации для выплаты социальных пособий. Впоследствии этот инструмент был расширен и дополнен опцией проведения платежей.

Александр Клебанов избран в совет директоров АО «Банк Астаны»

«Для банка как для коммерческой организации, и тем более акционерного общества, которое отвечает не только перед регулятором, но и перед инвесторами, такая платформа – обязательный инструмент. Инвесторы, вкладывая деньги в предприятие, должны понимать, что бизнес прозрачен, что он управляем с точки зрения всех регуляторных норм. И если к такому видению придет большинство компаний, то финансовая прозрачность казахстанского бизнеса, о которой пока можно говорить лишь в будущем времени, станет повседневной реальностью», - полагает г-н Суставов.