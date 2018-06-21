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Saxo Bank: Что будет с курсом тенге в ближайшее время?

21.06.2018 13:40   1972   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

В течение последних нескольких дней значительно вырос курс доллара США по отношению к тенге. Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди прокомментировал ослабление нацвалюты.

Доллар США стал более сильным, поскольку продолжающаяся политика ФРС США по повышению процентной ставки и сокращению баланса контрастируют с политическим застоем в других странах. Кроме того, налогово-бюджетное стимулирование США и налоговая реформа Трампа привлекают притоки, указывает Джон Харди.

«Почти всегда, когда вы видите усиление доллара, это негатив для валют развивающихся рынков, поскольку у многих этих рынков есть большие непогашенные долги, выраженные в долларах США. Таким образом, тенге является лишь одной из многих валют, ослабевающих по отношению к доллару США», - поясняет эксперт.

Для развития Казахстана очень важно, чтобы цена на нефть оставалась достаточно высокой, чтобы обеспечить стабильный доход от этого очень важного источника экспортных поступлений для страны, говорит аналитик. Кроме того, было бы полезно замедление укрепления доллара США, поскольку это снижает любой риск для покупательной способности тенге.

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Эксперт несколько обеспокоен валютами развивающихся рынков, учитывая несколько слабых мест по всему миру (турецкая лира, бразильский реал). Тема торговой войны никому не приносит пользы, поэтому существуют довольно большие риски, если конфронтация между США и Китай усилится, считает он.

Рубль и тенге, по большому счету, находятся в одной и той же ситуации, считает Джон Харди. Они находятся под воздействием общих тенденций на развивающихся рынках и рисков падения цен на нефть, хотя, с точки зрения внешнего долга, Россия не так уязвима, как большинство развивающихся рынков, поскольку она предприняла кое-какие меры для сокращения своих внешних диспропорций с начала мирового финансового кризиса.

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По прогнозу аналитика, курс USD/RUB может возрасти до 65 или немного выше по базовому сценарию на оставшуюся часть года с риском роста в зависимости от того, снижаются ли цены на нефть.

Эксперт полагает, что высокие цены на нефть, что мы видели на недавних максимумах, на самом деле являются негативом в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку они вредны для спроса на нефть и экономического роста.

Утренняя сессия: тенге падает восьмой день подряд

«Я не делаю никаких официальных прогнозов, но думаю, что средняя валюта развивающихся рынков может пострадать еще на 5% по отношению к доллару США. Возможно, более существенно пострадает тенге, если цена на нефть значительно снизится. В связи с этим, заседание ОПЕК на этой неделе и встреча НОПЕК в субботу могут быть значительными для определения цены на нефть в ближайшие месяцы», - отмечает эксперт.

Фото: Reuters

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Касым - Жомарт Токаев
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан
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