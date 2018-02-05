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Sberbank CIB: Сальдо счета текущих операций Казахстана в 2018 г. будет отрицательным

05.02.2018 17:01   1305   0

Отрицательное сальдо счета текущих операций Казахстана по итогам 2018 года прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Мы считаем результаты за IV квартал 2017 года чрезвычайно сильными. Рост нефтяного бурения и повышение цены нефти способствовали существенному увеличению экспорта. Тем не менее, по нашему мнению, в 2018 году сальдо счета текущих операций станет отрицательным. Темпы роста добычи на Кашаганском нефтяном месторождении, скорее всего, не превысят 5%, а дальнейшее повышение цены нефти тоже под вопросом. Однако, поскольку мы недавно повысили свой прогноз средней цены нефти на текущий год с $45/барр. до $65/барр., отрицательное сальдо счета текущих операций должно быть ниже - мы ожидаем, что оно составит менее $3 млрд, или 1,5% ВВП", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дефицит текущего счета платежного баланса Казахстана в 2017 году, по предварительным данным, сократился почти в 2 раза по сравнению с показателем предыдущего года - до $4,7 млрд.

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"Отрицательное сальдо счета текущих операций в IV квартале составило всего $80,9 млн по сравнению с $1,7 млрд в III квартале 2017 и $4,6 млрд за 9 месяцев 2017 года", - указано в обзоре.

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"Главной причиной улучшения результата стал рост положительного сальдо торгового баланса до $5,5 млрд с $3,4 млрд в III квартале 2017 года. Это самый высокий показатель за три последних года", - отмечают аналитики.

Экспорт увеличился на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до $14,1 млрд в IV квартале 2017 года, тогда как импорт вырос только на 6,5%, до $8,6 млрд.

"Рост экспорта был связан с наращиванием добычи нефти на Кашаганском месторождении, а также с повышением цен на нефть. Цена Brent в IV квартале 2017 составила в среднем $61,6/барр., то есть была на 20,6% выше уровня IV квартала 2016 года", - говорится в обзоре.

Отрицательное сальдо инвестиционного дохода (инвестиционный доход является еще одной составляющей счета текущих операций), включающее в себя доход, выплачиваемый прямым инвесторам, увеличилось на 7,5% по сравнению с IV кварталом 2016, до $3,8 млрд в IV квартале 2017 года.

  • Источник:
  • Интерфакс Казахстан
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