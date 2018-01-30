Sberbank CIB: Telia Company может продать оператора связи Kcell с дисконтом

Telia Company может осуществить сделку по продаже доли в казахстанском операторе мобильной связи Kcell с дисконтом к рыночной цене, отмечается в обзоре Sberbank CIB.

«Возможная цена сделки не раскрывается, но если сделка состоится, то она, по нашему мнению, будет заключена с дисконтом к рыночной цене. Telia Company продала свою долю в российском МегаФоне с 8%-м дисконтом к цене закрытия на день, предшествовавший сделке (на 12% ниже средней цены за предшествовавшие сделке шесть месяцев)», - отмечается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По мнению аналитиков, компания может согласиться на еще больший дисконт при продаже доли в Kcell, так как цена акции выглядит необоснованно завышенной: в сентябре котировки Kcell выросли более чем на 40% в отсутствие каких-либо новостей о компании и с тех пор торгуются практически на тех же уровнях.

«К тому же почти половина акций Kcell в свободном обращении (10,5% из 25%) сейчас контролируется одним акционером, инвестиционной компанией «Фридом Финанс». По нашим оценкам, стоимость этой доли в 260 раз превышает среднесуточный оборот акций Kcell», - отмечается в обзоре.

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Акции могут вырасти в цене в случае выкупа доли Telia и миноритариев стратегическим инвестором по цене выше рыночной, однако вероятность такого исхода мала.

Как известно, на прошлой неделе госкомпания «Казахтелеком» обратилась в антимонопольное ведомство Казахстана за разрешением приобрести 75%-ю долю в Kcell, которая сейчас принадлежит Telia Company и ее дочерним предприятиям. "Это не значит, что вопрос о сделке решен, особенно ввиду того, что "Казахтелеком" владеет экономической долей в размере 51% (49% голосующих акций) в конкуренте Kcell, компании Tele2 Казахстан. Тем не менее ситуация заслуживает внимания", - отмечают аналитики.

Sberbank CIB подтверждает рекомендацию «продавать» акции Kcell после включения в оценочную модель компании ее результатов за IV квартал 2017 года.

«Как и предполагалось, выручка продолжает восстанавливаться, и мы ожидаем, что в 2018 году Kcell покажет рост выручки и EBITDA на 2-3%. Тем не менее акции компании выглядят переоцененными: они торгуются с коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA 2018о» в 6,5 (это соответствует премии в 50-90% к российским аналогам) и с дивидендной доходностью за 2017 год в 3-4% (против 8-9% у аналогов)», - указано в обзоре.

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Крупнейшим акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» - 45,9% уставного капитала (52,03% простых акций).

Акционерами Kcell являются Teliasonera Kazakhstan Holding B.V. - 24%, Fintur Holdings - 51%, инвесткомпания «Фридом Финанс» - 9,08%. Номинальный держатель 13,24% акций - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». В середине января Kcell информировала, что доля голосующих акций АО «Фридом Финанс» в Kcell по состоянию на 1 января 2018 года составляет 10,46%.

Фото: Reuters