Сбербанк передал часть требований к компании Кенеса Ракишева Банку Астаны

Сбербанк уступает часть требований по основному долгу к компании в пользу Банка Астаны, сообщается на официальном сайте «KASE».

«АО «SAT & Company» сообщило, что казахстанская «дочка» Сбербанка уступает часть требований по основному долгу к компании в пользу Банка Астаны», - отмечается в сообщении.

Как известно, Кенесу Ракишеву принадлежит 77,72% промышленного холдинга SAT & Company, 21,03% АО «Страховая компания Standard», 19,01% Central Asia Metals Plc и 18,3% в NetElement, компании, специализирующейся на мобильных платежах и транзакционных сервисах, акции которой торгуются на NASDAQ.

Бизнесмен является председателем СД SAT & Company и NetElement, членом совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг». Кенес Ракишев – член YPO Kazakhstan, участник благотворительного проекта «Дом мамы», президент Федерации дзюдо РК.

Справка:

«АО «SAT & Company» - промышленный холдинг, состоящий из более чем 30 компаний, действующих по направлениям: ферросплавы, хром, никель и другие проекты как в Казахстане, так и зарубежом.

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