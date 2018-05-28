Сбербанк профинансирует «Казахстанские коммунальные системы» на сумму до $230 млн

Международная группа Сбербанк подписала меморандум о сотрудничестве с группой «Казахстанские коммунальные системы» (ККС), сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в распространенном письме, данный меморандум приурочен к сделке ПАО «Сбербанк» с головной компанией энергетического холдинга - ТОО «ККС» на сумму до $230 млн, по которой средства будут направлены, в том числе, на развитие группы ККС».

Документ подписали председатель правления дочернего банка Сбербанка в Казахстане Александр Камалов и генеральный директор ККС Наби Айтжанов.

В рамках подписанного меморандума предусмотрено сотрудничество группы Сбербанк в части финансирования деятельности группы ККС и оказания финансовых консультационных услуг, в том числе в сфере инвестиционно-банковской деятельности.

Также меморандумом предусмотрено расширение сотрудничества в части кредитования дочерним банком компаний холдинга.

Меморандум о сотрудничестве подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее ДБ АО «Сбербанк» профинансировал несколько проектов группы ККС, таких как сделка по приобретению ТЭЦ в ВКО и несколько инвестиционных программ группы «ККС».

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Справка:

Группа «Казахстанские коммунальные системы» - крупная вертикально интегрированная компания энергетического сектора Казахстана с активами в генерации, передаче, сбыте тепловой и электрической энергии в Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. Установленная мощность активов Группы составляет: по электроэнергии 1 075 МВт, тепловая 2 771 Гкал/час, выработка электроэнергии в 2017 году составила – 6,2 млрд кВт/ч, тепловой энергии - 5,6 млн Гкал/час.

Дочерний банк Сбербанка РФ по итогам I квартала 2018 года занял 4-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.