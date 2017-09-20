Сбербанк разработал новую ипотечную программу «Жилищный кредит с долевым участием»

Сбербанк совместно с застройщиками запустил новую ипотечную программу «Жилищный кредит с долевым участием». Теперь клиенты могут приобрести квартиру на этапе строительства по выгодной цене.

В рамках программы «Жилищный кредит с долевым участием» застройщики могут привлекать деньги дольщиков. Согласно Закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве» застройщики гарантируют будущим жильцам полное и своевременное исполнение обязательств.

«Новая жилищная программа привлекательна для населения тем, что на этапе строительства цены на квартиры в среднем на 25% ниже, соответственно и кредитная нагрузка для клиентов будет меньше», - отмечает Алексей Акимов, заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк». – «В этом году рынок ипотечного кредитования вступил в активную фазу, мы наблюдаем повышенный спрос среди населения на приобретение квартир. Хотелось бы отметить, Сбербанк первый из коммерческих банков предоставляет своим клиентам возможность приобретения квартир в строящемся объекте».

Условия программы «Жилищный кредит с долевым участием»:

Срок кредитования:

- До 240 месяцев с полным финансовым анализом клиента;

- До 180 месяцев с частичным финансовым анализом клиента.

Ставка по кредиту:

- Процентная ставка - 15.1% (ГЭСВ -16,8%).

Узнать подробности о программе «Жилищный кредит с долевым участием» можно, позвонив в call-центр по номеру +7 (727) 250-30-20, а также у менеджера в ближайшем отделении Сбербанка.