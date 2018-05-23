Валюта нал
USD 328.44 329.00
RUB 5.29 5.32
EUR 386.50 388.00
Валюта бирж
USD/KZT
326
+0.003%
EUR/KZT
382.2
+0.012%
RUB/KZT
5.29
+0.009%
EUR/USD
382.2
+0.012%
EUR/CHF
382.2
+0.012%
EUR/JPY
382.2
+0.012%
GBP/USD
435.08
+0.013%
USD/CHF
326
+0.003%
USD/JPY
326
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326 382.2 5.29
+0.003% +0.012% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Счетный комитет: доля налогов в республиканском бюджете сокращается

23.05.2018 17:11   1382   0

В Казахстане устойчиво сокращается доля налогов в республиканском бюджете. Об этом сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова в ходе презентации Отчета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год в сенате парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«О недоимках - здесь динамика хорошая. Снижение со 184 до 153 миллиардов тенге. Однако в структуре доходов республиканского бюджета мы видим устойчивую тенденцию сокращения доли налоговых поступлений с 68% в 2013 году до 50% в 2017 году. Это меньше, чем в кризисном 2015 году, когда мировая цена на нефть опускалась до 37 долларов за баррель, то есть до своей минимальной отметки. Почему так происходит? 

Потому что увеличивается удельный вес трансфертов из Национального фонда. Кроме этого, имеют место недостатки, препятствующие результативности налогового администрирования. К примеру, по действующей методике, ряд крупных предприятий, которые ежегодно уплачивают значительные суммы налогов в государственный бюджет, например, 8 миллиардов в год, 14 миллиардов в год - я не могу сейчас назвать сами эти предприятия, - не соответствуют критериям крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу со стороны органов государственных доходов. В результате, они выпадают из зоны должного налогового контроля. Это повышает риски упущенных возможностей по собираемости налогов», - сказала Наталья Годунова

Чистая прибыль АО «АТФ Банк» увеличилась до 3,4 млрд тенге...
АО «АТФ Банк» в I квартале 2018 года увеличило чистую прибыль до 3,4 млрд тенге. Это на 257 млн тенге больше, чем за аналогичный период 20...

Счетный комитет предупреждает о высоких темпах роста валового внешнего долга Казахстана

Материалы по теме

Счетный комитет предупреждает о высоких темпах роста валового внешнего долга Казахстана

Вторичное жилье предлагают кредитовать по программе "7-20-25"

Чистая прибыль АО «АТФ Банк» увеличилась до 3,4 млрд тенге

Кайрат Келимбетов: Казахстан может разместить евробонды во втором полугодии

С 1 июля КФГД снижает рекомендуемую максимальную ставку вознаграждения по депозитам физлиц до 12%

По ее словам, будет целесообразно пересмотреть методику формирования перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, и внести соответствующие изменения в налоговое законодательство. Налоговую политику, в целом, нужно нацелить на стимулирование бизнеса из тени, и расширение налоговой базы в несырьевом секторе. 

Как сообщила Годунова, в 2017 году рост поступлений в бюджет на фоне повышения цен на нефть показал сохранение зависимости доходной части бюджета от сырьевого сектора экономики. Если в 2016 году рост поступлений в консолидированный бюджет от несырьевого сектора составлял более 40%, то в 2017 году он составил лишь 2,6%. 

По ее мнению, есть резервы по улучшению собираемости налогов. Например, можно дополнить налоговое законодательство таким контрольным понятием, как «налоговый разрыв», которое означает разницу между налоговым потенциалом и фактическим поступившими налогами. Установить порядок расчета этих показателей, предельные значения и регламентировать их применение уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета. Это практика стран ОЭСР, где удалось сократить размеры налогового разрыва и удерживать его на достаточно низком уровне порядка 6%.

Вторичное жилье предлагают кредитовать по программе "7-20-25"

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    46

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    32

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    100

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    6

Цифра дня
Более 270
компаний
пострадали от фактов вмешательства и давления на бизнес со стороны чиновников в 2017 году
Цитата дня
(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное