Счетный комитет: доля налогов в республиканском бюджете сокращается

В Казахстане устойчиво сокращается доля налогов в республиканском бюджете. Об этом сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова в ходе презентации Отчета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год в сенате парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«О недоимках - здесь динамика хорошая. Снижение со 184 до 153 миллиардов тенге. Однако в структуре доходов республиканского бюджета мы видим устойчивую тенденцию сокращения доли налоговых поступлений с 68% в 2013 году до 50% в 2017 году. Это меньше, чем в кризисном 2015 году, когда мировая цена на нефть опускалась до 37 долларов за баррель, то есть до своей минимальной отметки. Почему так происходит?

Потому что увеличивается удельный вес трансфертов из Национального фонда. Кроме этого, имеют место недостатки, препятствующие результативности налогового администрирования. К примеру, по действующей методике, ряд крупных предприятий, которые ежегодно уплачивают значительные суммы налогов в государственный бюджет, например, 8 миллиардов в год, 14 миллиардов в год - я не могу сейчас назвать сами эти предприятия, - не соответствуют критериям крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу со стороны органов государственных доходов. В результате, они выпадают из зоны должного налогового контроля. Это повышает риски упущенных возможностей по собираемости налогов», - сказала Наталья Годунова.

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По ее словам, будет целесообразно пересмотреть методику формирования перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, и внести соответствующие изменения в налоговое законодательство. Налоговую политику, в целом, нужно нацелить на стимулирование бизнеса из тени, и расширение налоговой базы в несырьевом секторе.

Как сообщила Годунова, в 2017 году рост поступлений в бюджет на фоне повышения цен на нефть показал сохранение зависимости доходной части бюджета от сырьевого сектора экономики. Если в 2016 году рост поступлений в консолидированный бюджет от несырьевого сектора составлял более 40%, то в 2017 году он составил лишь 2,6%.

По ее мнению, есть резервы по улучшению собираемости налогов. Например, можно дополнить налоговое законодательство таким контрольным понятием, как «налоговый разрыв», которое означает разницу между налоговым потенциалом и фактическим поступившими налогами. Установить порядок расчета этих показателей, предельные значения и регламентировать их применение уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета. Это практика стран ОЭСР, где удалось сократить размеры налогового разрыва и удерживать его на достаточно низком уровне порядка 6%.

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