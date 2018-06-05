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Счетный комитет: Нужно создать единый центр по привлечению зарубежных экспертов

05.06.2018 16:32   467   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета рекомендует создать единый орган, который будет координировать вопросы привлечения международных экспертов и консультантов. Об этом заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова во вторник на пленарном заседании мажилиса. 

«Уважаемый Нурлан Зайруллаевич, по Вашему поручению мы провели экспресс-анализ использования средств республиканского бюджета на проведение исследований и привлечения международных консультантов. (...) Установлены значительные различия в объемах затрат на проведение исследований. К примеру, имеют место исследования с идентичными целями и предметом изучения с разницей в стоимости в более чем 60 раз - 5,312 млн тенге. Основная причина - отсутствие единых подходов к ценообразованию проводимых исследований», - заявила Годунова

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По мнению Счетного комитета, «при планировании, приемке исследований и учете их результатов, необходимо внедрение принципа «одного окна», что позволит повысить эффективность направляемых средств на их выполнение». Для этого предлагается «рассмотреть целесообразность вопросов администрирования всех типов исследований одним уполномоченным органом». 

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Кроме того, подчеркнула Годунова, «госорганами, нацкомпаниями продолжают тратиться значительные средства на привлечение международных консультантов с вознаграждением превышающим оплату местных специалистов в 3-4 раза».
 
«При этом нормативно-правовая база по регулированию их оплаты отсутствует. Считаем целесообразным оптимизировать затраты на услуги международных консультантов также путем создания единого центра по привлечению экспертов», - заявила глава Счетного комитета.

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