Счетный комитет: Нужно создать единый центр по привлечению зарубежных экспертов

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета рекомендует создать единый орган, который будет координировать вопросы привлечения международных экспертов и консультантов. Об этом заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова во вторник на пленарном заседании мажилиса.

«Уважаемый Нурлан Зайруллаевич, по Вашему поручению мы провели экспресс-анализ использования средств республиканского бюджета на проведение исследований и привлечения международных консультантов. (...) Установлены значительные различия в объемах затрат на проведение исследований. К примеру, имеют место исследования с идентичными целями и предметом изучения с разницей в стоимости в более чем 60 раз - 5,312 млн тенге. Основная причина - отсутствие единых подходов к ценообразованию проводимых исследований», - заявила Годунова.

По мнению Счетного комитета, «при планировании, приемке исследований и учете их результатов, необходимо внедрение принципа «одного окна», что позволит повысить эффективность направляемых средств на их выполнение». Для этого предлагается «рассмотреть целесообразность вопросов администрирования всех типов исследований одним уполномоченным органом».

ЕАБР получил $31 млн чистой прибыли за четыре месяца 2018 года

Кроме того, подчеркнула Годунова, «госорганами, нацкомпаниями продолжают тратиться значительные средства на привлечение международных консультантов с вознаграждением превышающим оплату местных специалистов в 3-4 раза».



«При этом нормативно-правовая база по регулированию их оплаты отсутствует. Считаем целесообразным оптимизировать затраты на услуги международных консультантов также путем создания единого центра по привлечению экспертов», - заявила глава Счетного комитета.