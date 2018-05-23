Счетный комитет предупреждает о высоких темпах роста валового внешнего долга Казахстана, который на 1 января 2018 года составил $167,5 млрд, говорится в пресс-релизе сената по итогам презентации отчета правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.

Как отмечается в письме, суммарно долг правительства и внешний долг субъектов квазигосударственного сектора в 2017 году составил 96,2% валютных активов Национального фонда.

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова отметила, что приближение этого показателя к предельному значению создает значительные риски финансовой нестабильности страны.

В докладе также было указано на то, что сумма неосвоенных центральными государственными органами средств, выделенных из республиканского бюджета, составила 15 млрд тенге, или 0,1% от произведенных расходов. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2017 году, достигла 507,9 млрд тенге.

По информации Натальи Годуновой сокращены чистые накопления Национального фонда в связи с ростом гарантированных и целевых трансфертов в республиканский бюджет.

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«Это также привело к повышению ненефтяного дефицита в 2017 году в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2013 года», - пояснила она.

Согласно информации, представленной министром финансов Бахытом Султановым, поступления в республиканский бюджет в прошлом году составили 9 трлн 799 млрд тенге, или 101,1% к плану. Расходы были исполнены на уровне 11 трлн 156 млрд тенге, или 99,8% к плану. Дефицит бюджета составил 1,357 трлн тенге, что на 129 млрд тенге меньше плана.