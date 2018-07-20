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Синдром внезапной остановки: сколько Банк Астаны заработал в 2017 году?

20.07.2018 13:05   1033   0

На днях Банк Астаны опубликовал финансовую отчетность за 2017 год. Любопытно взглянуть на показатели банка – действительно ли они были настолько «ужасными», чтобы привести к кризису, который произошел с банком весной этого года? Как чувствовал себя финансовый институт по итогам 2017 года?

Судя по отчетности, опубликованной на сайте KASE, положение Банка Астаны по итогам 2017 года трудно назвать превосходным, но в то же время оно еще было далеко от «критического».

Прошлый год, не считая выхода на IPO, для банка был вполне заурядным, а по доходности даже успешным. В 2017 году Банк Астаны заработал 1 889 млн тенге в виде чистого комиссионного дохода, что больше по сравнению с 2016 годом на 281 млн тенге (17,49%). Процентный доход также вырос, увеличившись на 7 323 млн тенге (103,73%).

Учитывая, что ссудный портфель банка в 2017 году сузился на 9,5% и составил 170,4 млрд тенге, рост доходности можно считать достижением.

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Основу кредитного портфеля Банка Астаны в прошлом году составили кредиты корпоративным клиентам, субъектам МСБ, а также розничное кредитование – в этот период банк активно продвигал свои карточные продукты. Сторонним финансовым институтам, в отличие от прошлых лет, кредитов и авансов банк не выдавал.

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Как и прежде, основным источником средств для расширения кредитного портфеля Банка Астаны в 2017 году были депозиты юридических и физических лиц. Соотношение первых и вторых при этом было ассиметрично - 73% и 27% соответственно. Впрочем, несмотря на маркетинг, которым банк активно занимался в интернете и социальных сетях, база фондирования неуклонно сокращалась. По сравнению с 2016 годом отток превысил 10% и достиг 30,8 млрд тенге.

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Спад также затронул активы банка, за 2017 год отток составил 21,3 млрд тенге (6%), а общая сумма активов, таким образом, уменьшилась до 339,7 млрд. Снизилась и их рентабельность - с 0,6% до 0,4%, как и рентабельность собственного капитала с 6% до 3,9%.

При этом в 2017 году агентство Fitch Ratings присвоило Банку Астаны долгосрочный кредитный рейтинг «В-» с прогнозом «Стабильный», очевидно, не считая ситуацию критической.

Сам банк все потери стремился компенсировать за счет увеличения уставного капитала путем дополнительной эмиссии простых акций, в том числе за счет роста прибыли. Только в 2017 году прирост собственного капитала составил 16,7 млрд тенге (53%). Всего в период с 2014 по 2017 гг. этот показатель вырос на 30,8 млрд (132%), обеспечивая выполнение требований Нацбанка по достаточности капитала, утверждает Банк Астаны в своей отчетности.

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Пока непонятно, как банк намерен решать проблемы с ликвидностью, которая начала таять сразу после возникшей в апреле паники, но вопросы о том, что же все-таки произошло, по-прежнему остаются.

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  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    152

  • 2. Неоправданно высокие цены
    245

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    75

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    17

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    18

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
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