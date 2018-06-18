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Сколько денег накопили казахстанцы на пенсионных счетах?

18.06.2018 10:00   830   0

Пенсионные накопления казахстанцев за январь-апрель 2018 года увеличились на 353,2 млрд тг. Для сравнения, в аналогичном периоде годом ранее рост накоплений составлял всего 240,1 млрд тг.

В целом, пенсионные накопления на конец апреля текущего года достигли 8,1 трлн тг, рост за год - на 17,5% (1,2 трлн тг).

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Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков, на которых имеются пенсионные накопления, составляют 9,9 млн штук. Это на 0,8% (73,9 тысячи) больше, чем годом ранее.

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До 2014 года почти все пенсионные накопления приходились на обязательные пенсионные взносы, которые на конец апреля этого же года составляли 99,9%.

Казахстанцы стали меньше помогать родственникам...
Щедростью казахстанцы не отличаются: на алименты и материальную помощь родственникам уходит менее 3% расходов населения. Более того, за год объем затр...

В последующие же четыре года их удельный вес уменьшался - на конец апреля 2018 года доля обязательных пенсионных взносов составила 98%, годом ранее - 98,3%.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы за последний год увеличили вес с 1,6% до 2%. Доля добровольных пенсионных взносов осталась без изменений - 0,02%.

Тенге активно падает на фоне снижения нефти

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Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
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