Сколько средств поступило в ФСМС в 2017 году?

Более 7,4 млрд тенге перечислено за обязательное медицинское страхование (ОСМС) в период с 1 декабря по 31 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС).

С 1 июля по 31 декабря 2017 года общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за ОСМС составила 32,1 млрд тенге.

Из них 26,4 млрд тенге (около 82,2%) приходятся на отчисления работодателей, 5,7 млрд тенге (около 17,8%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Как сообщалось ранее, в ноябре отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей в НАО «ФСМС» за ноябрь 2017 года составили 6,2 млрд тенге.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

По итогам года показатели превысили прогнозные ожидания ФСМС.

Напомним, что прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составлял порядка 30 млрд тенге.

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