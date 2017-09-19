Вкладчикам Жилстройсбербанка, вошедшим в пул покупателей квартир в рамках программы «Нұрлы жер», возможна выдача предварительных жилищных займов при наличии накоплений в размере 30% от договорной суммы.
«Ставка вознаграждения по займам составит 5%. Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер» могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке или внести его единовременно на счет ЖССБК при распределении жилья», пишет Zakon.kz.
Как получить жилье через Жилстройсбербанк?
1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке
2) Накопить необходимую договорную сумму
3) Участвовать в пулах покупателей
4) Получить жилье
Сколько стоит жилье по программе «Нұрлы жер»?
До 180 тыс. тг за м² - Астана, Алматы, Актау, Атырау
До 140 тыс. тг за м²- остальные регионы
Ипотека под 5% годовых
Первоначальный взнос – 30%
Примерный расчет:
Стоимость квартиры – 10 млн тенге
Первоначальная сумма – 3 млн тенге
Срок займа ЖССБК - 15 лет
Ежемесячная плата по займу – 57 тыс. тенге.
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