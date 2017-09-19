Сколько стоит жилье по программе «Нұрлы жер»?

11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?

Цитата дня

В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.

Нурсултан Назарбаев

Президент Республики Казахстан