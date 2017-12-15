Совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком

АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (далее, соответственно, — Народный банк/Halyk Bank и Казкоммерцбанк/Qazkom) сообщают, что совет директоров Народного банка одобрил интеграцию двух банков путем присоединения Qazkom к Народному банку.

Присоединение Qazkom к Народному банку будет осуществлено после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

Присоединение Qazkom к Народному банку завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов. Это включает в себя синхронизацию продуктового предложения, банковских процедур и процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры.

«Мы рассчитываем, что объединение при создании крупнейшего банка улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности группы Халык позволят активнее развивать передовые наработки и «ноухау» Казкома. Всё это вместе даёт уверенность, что мы и дальше будем удерживать и укреплять свое технологическое лидерство и качество обслуживания», - сказал председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка.

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Основной акцент в процессе интеграции будет сделан на обеспечение бесперебойной работы всех сервисов Народного банка и Qazkom с тем, чтобы клиенты не ощущали никаких неудобств.