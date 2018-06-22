Совет ЕАБР продлил полномочия Бакытжана Сагинтаева в должности председателя

Сегодня премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым и в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета ЕАБР, сообщается на официальном сайте главы Правительства Казахстана.

Как отмечается, в ходе встречи Бакытжан Сагинтаев и Андрей Бельянинов обсудили текущие и перспективные направления деятельности Банка.

Участники стран-членов ЕАБР рассмотрели основные финансовые результаты деятельности банка и дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами. Кроме того, внимание было уделено реализации совместных интеграционных проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособности.

Была также рассмотрена Стратегия банка на 2018 - 2022 годы. Совет продлил полномочия Представителя Республики Казахстан в Совете Банка Б. Сагинтаева в должности председателя Совета ЕАБР.

Справка:

ЕАБР учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 г. Инициатива создания Банка принадлежит президентам Казахстана и России. Банк является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Крупнейшими странами операций являются Казахстан, Россия и Беларусь.

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