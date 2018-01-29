Совокупный собственный капитал 32 банков РК на конец декабря 2017 года составил 3,1 трлн тенге

Совокупный собственный капитал 32 банков Казахстана на конец декабря 2017 года составил 3,1 трлн тг, что на 8,7% (246,2 млрд тг) больше, чем годом ранее. По итогам 2016 года рост составлял 14% (350,4 млрд тг) - с 2,5 до 2,8 трлн тг.

С начала года до конца июня объем собственного капитала БВУ РК увеличивался ежемесячно в среднем на 0,8%, до 3 трлн тг. В июле, в период консолидации нового гиганта банковского сектора «Народный Банк+Qazkom», произошло резкое сокращение объема на 6,5% (195,5 млрд тг), до 2,8 трлн тг (за счет снижения показателей Казкоммерцбанка).

Но уже к концу октября совокупный собственный капитал БВУ РК вернулся к 3 трлн тг. В ноябре рост составил 3,3% (98,4 млрд тг), до 3,1 трлн тг. В декабре показатель незначительно уменьшился, (на 0,5%).

Напомним, также, что в процессе объединения находятся и прочие игроки банковского сектора - Цесна+БЦК и Capital+Tengri Bank.

По абсолютному приросту объемов собственного капитала за год лидирует Народный Банк - на 168 млрд тг (27,3%), до 784,2 млрд тг, благодаря чему доля банка увеличилась с 21,7% до 25,4% от БВУ РК. Народный Банк лидирует и в целом по объему собственного капитала среди БВУ РК.

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Следом идет Цеснабанк с приростом на 49,1 млрд тг (29,8%), до 213,7 млрд тг, что позволило банку переместится с 4 на 3 место по объему собственного капитала. Доля от БВУ РК увеличилась с 5,8% до 6,9%.

Замыкает тройку лидеров по годовому приросту собственного капитала Kaspi bank - на 35,3 млрд тг (28,6%), до 159 млрд тг. Доля от БВУ РК выросла с 4,3% до 5,1%. По объему собственного капитала Kaspi bank остался на 6 месте.