Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Совокупный собственный капитал 32 банков РК на конец декабря 2017 года составил 3,1 трлн тенге

29.01.2018 10:43   766   0

Совокупный собственный капитал 32 банков Казахстана на конец декабря 2017 года составил 3,1 трлн тг, что на 8,7% (246,2 млрд тг) больше, чем годом ранее. По итогам 2016 года рост составлял 14% (350,4 млрд тг) - с 2,5 до 2,8 трлн тг.

undefined

С начала года до конца июня объем собственного капитала БВУ РК увеличивался ежемесячно в среднем на 0,8%, до 3 трлн тг. В июле, в период консолидации нового гиганта банковского сектора «Народный Банк+Qazkom», произошло резкое сокращение объема на 6,5% (195,5 млрд тг), до 2,8 трлн тг (за счет снижения показателей Казкоммерцбанка).

Но уже к концу октября совокупный собственный капитал БВУ РК вернулся к 3 трлн тг. В ноябре рост составил 3,3% (98,4 млрд тг), до 3,1 трлн тг. В декабре показатель незначительно уменьшился, (на 0,5%).

Напомним, также, что в процессе объединения находятся и прочие игроки банковского сектора - Цесна+БЦК и Capital+Tengri Bank.

Новый Курс: Как купить облигации?...
В новом выпуске "Новый курс" о том, как купить облигации, насколько они прибыльны и чем отличаются от акций и депозитов. Облигация &mdash...

undefined

По абсолютному приросту объемов собственного капитала за год лидирует Народный Банк - на 168 млрд тг (27,3%), до 784,2 млрд тг, благодаря чему доля банка увеличилась с 21,7% до 25,4% от БВУ РК. Народный Банк лидирует и в целом по объему собственного капитала среди БВУ РК.

Утренняя сессия: доллар восстанавливается после падения

Следом идет Цеснабанк с приростом на 49,1 млрд тг (29,8%), до 213,7 млрд тг, что позволило банку переместится с 4 на 3 место по объему собственного капитала. Доля от БВУ РК увеличилась с 5,8% до 6,9%.

Замыкает тройку лидеров по годовому приросту собственного капитала Kaspi bank - на 35,3 млрд тг (28,6%), до 159 млрд тг. Доля от БВУ РК выросла с 4,3% до 5,1%. По объему собственного капитала Kaspi bank остался на 6 месте.

undefined

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    125

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    58

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    59

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    26

Цифра дня
в 11
раз выше
вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане, чем в Норвегии, согласно данным Всемирного Банка
Цитата дня
Мы считаем , что промежуточные цели, которые мы перед собой ставили, мы достигли. Тем не менее, процесс снятия обременения на активы Национального фонда, он еще продолжается
Данияр Акишев
председатель Национального банка Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное