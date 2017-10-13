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S&P: ЕАБР не удалось достигнуть целевых показателей роста инвестиционного портфеля

13.10.2017 13:03   695   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Евразийского банка развития по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3». Прогноз по рейтингам остается «стабильным». Агентство также подтвердило рейтинг банка по казахстанской национальной шкале на уровне «kzAA».

Рассчитанный аналитиками S&P Global Ratings коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), Евразийского банка развития повысился за последние 12 месяцев благодаря тому, что банк вновь стал прибыльным.

Коэффициент RAC с учетом корректировок, применяемых в отношении международных кредитных организаций, увеличился с 22,4% в конце июня 2016 г. до 27,6% по состоянию на конец июня 2017 г. После убытков в размере $144 млн, понесенных в 2015 г., деятельность ЕАБР вновь стала прибыльной в 2016 г.: чистая прибыль составила $164 млн по итогам 2016 г. и $18 млн долл. по итогам 1-го полугодия 2017 г. Рост прибыли был обусловлен главным образом высвобождением резервов по кредиту, выданному ОАО «БЕЛАЗ», а также прибылью от торговли ценными бумагами в размере $26 млн.

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Однако позитивное влияние этого фактора было нивелировано тем, что ЕАБР не удалось достигнуть целевых показателей роста его текущего инвестиционного портфеля, что, с точки зрения агентства, обусловило снижение его значимости как инструмента государственной политики. В связи с этим, S&P подтверждает кредитные рейтинги банка на уровне «ВВВ-/А-3».

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Банк не смог выполнить запланированный показатель роста текущего кредитного портфеля на уровне $2,9 млрд в конце 2016 г. и по итогам восьми месяцев 2017 г. продемонстрировал незначительный рост портфеля.

"На несущественный рост повлияли досрочные погашения некоторых кредитов, в частности крупного кредита объемом $130 млн в августе 2017 г. Объем текущего инвестиционного портфеля ЕАБР составлял $2,6 млрд в конце августа 2017 г., и банк прогнозирует его рост до $3,3 млрд долл. в конце 2017 г. Мы полагаем, что ЕАБР, как и в прошлые годы, может не выполнить этот целевой показатель", - говорится в сообщении агентства.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам ЕАБР определяется ожиданиями агентства относительно того, что его коэффициент RAC будет превышать 23%, а кредитный портфель банка немного вырастет.

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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