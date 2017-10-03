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S&P: Казахстанские банки получат дополнительные 500-700 млрд тенге в форме субординированного долга

03.10.2017 16:00   1166   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

В июле 2017 года S&P Global Ratings повысило рейтинг второго по величине казахстанского банка на две ступени после получения им значительной государственной поддержки. Агентство ожидает, что реализация «Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан» будет способствовать поддержанию стабильности банковского сектора страны в краткосрочной перспективе, но вряд ли обусловит большое число дальнейших позитивных рейтинговых действий.

В рамках программы Правительство РК выделит значительные ресурсы для поддержания стабильности банковской системы страны, сообщает S&P. Помимо 2,1 трлн тенге (4% ВВП), уже предоставленных ККБ ранее в этом году, в 4-м квартале 2017 года ряд других крупных и средних казахстанских банков получит дополнительные 500-700 млрд тенге (1,0-1,4% ВВП) в форме субординированного долга сроком на 15 лет. Это позволит банкам сформировать значительные дополнительные резервы на потери по проблемным кредитам, которые могут возникнуть с учетом существенного снижения темпов экономического роста и девальвации тенге в последние три года, и должно способствовать росту кредитования, считают аналитики агентства.

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Оператором программы станет АО «Казахстанский фонд устойчивости», дочерняя организацию НБ РК. Банки должны будут вложить эти средства в государственные облигации, после чего в течение 15 лет будут получать доход от разницы между процентными выплатами по субординированному долгу и процентными поступлениями по государственным облигациям. Помимо этого в ближайшие три года банки должны получить вливания капитала 1-го уровня со стороны частных акционеров в пропорции 1:2 и могут использовать эти средства для формирования резервов по МСФО. При условии выполнения требований банки со временем получат право продавать эти государственные ценные бумаги и использовать их в сделках РЕПО. В течение 15 лет банки должны будут вернуть государству полученные от него средства.

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"Мы ожидаем, что эти инициативы окажут наибольшее позитивное влияние на те казахстанские банки, которые в полном объеме отражают в отчетности проблемные кредиты и чьи акционеры демонстрируют готовность и способность поддерживать свои инвестиции. Однако с учетом того, что принять участие в программе могут только те банки, которые принадлежат казахстанским собственникам и чей собственный капитал превышает 45 млрд тенге, а Национальный банк Республики Казахстан  собирается повысить требования к уровню резервов всех финансовых организаций страны, мы считаем возможным, что более слабые банки (которые не могут осуществлять деятельность без поддержки от государства или акционеров) будут вынуждены объединиться с более сильными игроками или покинуть рынок", - отмечают в S&P.

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Агентство ожидает, что главным результатом программы станет повышение стабильности банковского сектора Казахстана благодаря признанию банками проблемных кредитов и увеличению резервов на потери по ним.

По мнению S&P, казахстанские банки не отражают в отчетности фактические показатели качества активов, поскольку их запасы капитала недостаточны для формирования адекватных резервов на возможные потери по проблемным кредитам. По данным НБ РК, доля проблемных кредитов в казахстанских банках составляла 12,8% совокупного объема кредитов по состоянию на 1 сентября 2017 года. 

По оценкам агентства, объем кредитов, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, может достигать 20% (по Международным стандартам финансовой отчетности — МСФО). Кроме того, около 15-20% кредитных портфелей казахстанских банков составляют реструктурированные проблемные кредиты, платежи по которым были бы просрочены без пересмотра первоначальных условий. Накопление проблемной задолженности в казахстанских банках связано как с динамикой выплат по кредитам, выданным до финансового кризиса 2008 года, так и с ухудшением качества кредитов, выданных за последние пять лет, в связи с наступлением сроков погашения по ним и окончанием льготных периодов.

Какую компанию можно назвать наиболее прибыльной для акционеров?

"Мы ожидаем, что наибольшую выгоду в ходе программы получат банки, которые имеют низкие коэффициенты достаточности капитала или демонстрируют очень быстрый рост кредитных портфелей в последние пять лет", - подчеркнули аналитики агентства. Кроме того, S&P не ожидает позитивных рейтинговых действий в отношении банков, которые примут участие в программе, если они не смогут повысить способность абсорбировать убытки и улучшить практику риск-менеджмента. Вместе с тем в агентстве отметили, что финансовая помощь со стороны государства может позволить избежать негативных рейтинговых действий в отношении банков, учитывая в основном «Негативные» прогнозы по их рейтингам.

S&P напомнил, что в 2009 году банковский сектор Казахстана уже получил государственную поддержку в размере около $2,3 млрд (примерно 2% ВВП в 2009 г.) для «расчистки» балансов крупнейших банков. После этого многие казахстанские банки продолжили придерживаться стратегии быстрого роста, причем темпы роста активов некоторых банков средней величины превышали 30% в год, что, на  взгляд аналитиков, связано с чрезвычайно высокими рисками. Объем запланированной в настоящее время поддержки еще больше — до 3 трлн тенге ($8 млрд, или около 5,5% ВВП), что может побудить казахстанские банки к принятию еще бóльших рисков.

Аналогичная программа государственной поддержки была проведена в России в 2015-2016 гг., когда 34 крупных и средних банка получили от государства около 850 млрд руб. ($14 млрд, или около 1% ВВП России) в форме вливаний капитала 2-го уровня. Эта программа была призвана поддержать стабильность банковской системы и сократить убытки, понесенные банками в связи со снижением темпов экономического роста и резкой девальвацией рубля. Условия участия в программе, инициированной российским правительством, были сходны с требованиями НБРК (например, такие параметры, как объем собственного капитала и прозрачность структуры акционерной собственности). Вместе с тем некоторые российские банки, принявшие участие в программе, сохранили очень высокую склонность к принятию рисков, что привело к вмешательству со стороны регулятора в ряд таких банков.

 

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Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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