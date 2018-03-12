S&P подтвердил рейтинги Казахстана, несмотря на заморозку активов Нацфонда

9 марта 2018 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

Агентство также подтвердило рейтинг страны по национальной шкале на уровне «kzAA».

Прогноз

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания S&P того, что в ближайшие два года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках разногласий между властями Казахстана и международными инвесторами.

«Мы можем повысить рейтинги Республики Казахстан, если — вопреки нашим текущим ожиданиям — недавние политические реформы приведут к значительному укреплению общественных институтов. Рейтинги могут оказаться под давлением, если внешнеэкономические показатели страны ухудшатся в большей степени, чем мы ожидаем в рамках нашего базового сценария», - пишут аналитики агентства.

Это может произойти, например, в случае дальнейшей заморозки значительного объема внешних активов Нацфонда либо если прогнозируемые агентством совокупные потребности страны во внешнем финансировании превысят 100% поступлений по счету текущих операций (СТО) плюс доступные резервы, отмечают в S&P Global Ratings.

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Агентство также можем понизить рейтинги Республики Казахстан в случае повторного возникновения дестабилизирующих факторов, например значительного повышения долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны или снижения прогнозируемых S&P темпов роста экономики (средневзвешенного показателя реального ВВП на душу населения) до уровня существенно ниже среднего в сравнении с показателями стран с аналогичным уровнем ВВП на душу населения.

Обоснование

«Мы ожидаем, что в период до 2021 года чистый долг расширенного правительства Казахстана будет оставаться относительно низким и поддерживать в среднем достаточно низкий уровень долга и позицию внешнего нетто-кредитора — несмотря на ухудшение бюджетных и внешних показателей после заморозки активов НФ РК на сумму $22,6 млрд (13% ВВП страны в 2018 г.)», - пишут аналитики S&P.

Агентство ожидает, что оставшаяся на счетах НФ РК сумма (почти 20% ВВП) не будет заморожена в рамках продолжающихся разногласий с внешними инвесторами. По расчетам аналитиков, объем ликвидных активов правительства будет в целом покрывать объем обязательств в 2018-2021 гг.

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Рейтинги Республики Казахстан по-прежнему поддерживаются преимущественно сильными показателями баланса правительства, обусловленными профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары (соответствующие средства аккумулированы в НФРК).

S&P исключил из оценки активов НФ РК замороженные $22,6 млрд (13% ВВП в 2018 году) после того, как счета фонда были заморожены вследствие разногласий между правительством Казахстана и иностранными инвесторами.

«В связи с этим мы ожидаем, что в период до 2021 г. правительство станет нетто-заемщиком, однако объем обязательств лишь незначительно превысит объем активов. Кроме того, в связи с заморозкой активов ухудшилась наша оценка внешних показателей Казахстана. В настоящее время мы ожидаем, что объем ликвидных активов будет превышать объем обязательств по внешнему долгу в среднем на 5% поступлений по СТО в 2018-2021 гг. в сравнении с оценками на уровне около 20% до заморозки активов», - подчеркнули эксперты агентства.

Напомним, что в конце 2017 года Bank of New York Mellon заморозил примерно $22,6 млрд (13% ВВП) активов НФ РК в рамках разногласий между правительством Казахстана и иностранными инвесторами. Разногласия начались в 2013 году, когда шведский суд вынес судебное решение относительно денежных средств в размере примерно $500 млн в пользу иностранных инвесторов. Правительство Казахстана оспаривает это судебное решение, однако оно вступило в силу в Бельгии и Нидерландах, в результате чего средства на счетах НФ РК в этих странах были заморожены.

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23 января 2018 года НФ РК получил доступ к средствам на счетах в Нидерландах, однако, как отмечает S&P Global Ratings, счета в Бельгии по-прежнему заморожены. Ожидается, что бельгийский суд вынесет решение весной 2018 году.

Фото: Reuters