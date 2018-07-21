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S&P подтвердило рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» на уровне «B/B»

21.07.2018 10:14   745   0

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО «Банк ЦентрКредит» на уровне «B/B», сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Также S&P повысило долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале с «kzBB+» до «kzBBB-». Прогноз изменения долгосрочного рейтинга по международной шкале — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов по международной шкале отражает ожидаемое постепенное улучшение показателей качества активов банка ЦентрКредит благодаря восстановлению и списанию проблемной задолженности. Повышение рейтинга по национальной шкале отражает наше мнение о повышении кредитоспособности банка в сравнении с другими казахстанскими банками, имеющими рейтинг по международной шкале того же уровня», - указано в сообщении.

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Оценка агентством бизнес-позиции банка ЦентрКредит отражает, с одной стороны, его достаточно существенную рыночную долю (6% розничных депозитов банковской системы по состоянию на 1 июня 2018 года), а с другой стороны — очень низкие показатели прибыльности за последние десять лет.

Бахытжан Мухамедов покинул совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

По мнению агентства, недавние изменения в структуре собственности банка ЦентрКредит не повлияют на дальнейшее развитие его бизнеса и стратегии. В марте 2018 года АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна» продали принадлежавшие им доли в банке ЦентрКредит (27,96% и 13,42%, соответственно), приобретенные около года назад у Kookmin Bank и Международной финансовой корпорации. В результате сделки доля Бахытбека Байсеитова, владеющего банком длительное время, увеличилась до 48%, а доля бывшего председателя правления банка Владислава Ли — до 10% (по состоянию на 1 июня 2018 года). Держателями остальных акций банка являются миноритарные акционеры.

По данным Нацбанка Казахстана, банк «ЦентрКредит» по итогам I квартала 2018 года занял 7-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.

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