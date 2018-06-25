S&P подтвердило рейтинги БРК на уровне «ВВ+/В»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте АО «Банк развития Казахстана» (БРК) на уровне «ВВ+/В», сообщает «Интерфакс-Казахстан».

S&P также подтвердило рейтинг БРК по национальной шкале на уровне «kzAA-» и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций на уровне «ВВ+». Прогноз — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о "практически безусловной" вероятности предоставления своевременной экстраординарной государственной поддержки БРК в стрессовой для него финансовой ситуации. БРК — крупнейшая компания в составе государственного холдинга "Байтерек", и мы ожидаем, что она останется "ключевой" дочерней структурой с точки зрения реализации общей стратегии группы, направленной на поддержку роста и диверсификации экономики страны», - указано в сообщении.

По состоянию на конец 2017 года на долю БРК приходилось 60% консолидированных активов группы «Байтерек».

Агентство ожидает, что показатели капитализации БРК останутся адекватными, несмотря на некоторое снижение, ожидаемое в ближайшие 18 месяцев, в связи с введением стандарта МСФО 9. Позиция по риску БРК сравнима со средними показателями по банковской системе страны и отражает, с одной стороны, высокий уровень концентрации кредитного портфеля на отдельных контрагентах и секторах, а с другой — низкий показатель отраженных в отчетности проблемных кредитов после того, как несколько лет назад проблемные кредиты, выданные в прошлые периоды, были переданы АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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Ликвидные активы банка в достаточной степени покрывают краткосрочные долговые обязательства, однако банк остается подверженным риску рефинансирования, поскольку в его базе фондирования преобладает финансирование, привлекаемое на открытом рынке, отличающееся высокой концентрацией. БРК намерен диверсифицировать источники заимствований и снизить зависимость от финансирования, предоставляемого государством.

Прогноз «стабильный» по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по рейтингам Республики Казахстан. Любые рейтинговые действия в отношении суверенных рейтингов, вероятнее всего, приведут к аналогичному рейтинговому действию в отношении рейтингов БРК, говорится в сообщении.

Справка:

Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестпроектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга «Байтерек».

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