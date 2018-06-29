S&P подтвердило рейтинги Евразийского банка на уровне «В/В»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента казахстанского АО «Евразийский банк» на уровне «B/B», передает Interfax Казахстан со ссылкой на агентство.

Рейтинг по национальной шкале повышен до «kzBB+» с «kzBB».

Прогноз по рейтингам – «негативный».

Как отмечается в сообщении S&P, подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что, хотя в 2017 году качество активов АО «Евразийский банк» оказалось ниже, чем мы предполагали ранее, это было компенсировано благодаря значительной поддержке со стороны государства в виде субординированного кредита на сумму 150 млрд тенге (около $442 млн) сроком погашения 15 лет, предоставленного в октябре 2017 года по ставке ниже рыночной.

«Эта поддержка позволила банку создать крупные дополнительные резервы на потери по проблемным кредитам и поддержала его базу капитала. Мы ожидаем, что в случае необходимости банк продолжит получать экстраординарную поддержку со стороны правительства и акционеров», - указано в письме.

Deutsche Bank провалил стресс-тест ФРС США

Аналитики отмечают, что Евразийский банк имеет «умеренную» значимость для банковской системы Казахстана. S&P отмечает его существенную рыночную долю в розничном сегменте, особенно в сегменте депозитов и автокредитов.

Так, на 1 мая 2018 года на долю банка приходилось 4,6% совокупных рыночных депозитов банковской системы. По оценкам банка, за прошедшие 18 месяцев около 50% всех сделок по приобретению новых автомобилей в кредит в Казахстане было осуществлено через АО «Евразийский банк».

«Мы полагаем, что поддержка со стороны государства (150 млрд тенге) свидетельствует о том, что, по мнению регулятора, способность банка продолжать вести непрерывную деятельность важна для стабильности банковского сектора страны. Субординированный долг был предоставлен АО «Евразийский банк» в рамках государственной программы рекапитализации, направленной на стабилизацию качества активов крупных системно значимых банков. Благодаря тому, что кредит был предоставлен по ставке ниже рыночной, капитал банка увеличился на 107 млрд тенге, что в 2017 году позволило банку создать резервы в размере 104 млрд тенге на возможные потери по новым кредитам», - говорится в сообщении.

Утренняя сессия: доллар пошел на спад

Аналитики агентства пересмотрели оценку позиции по риску Евразийского банка с «умеренной» на «слабую».

Согласно оценкам S&P, даже после создания резервов в необычно крупном размере в 2017 году проблемные активы банка составляли не менее 30% совокупных кредитов на 1 июня 2018 года, что сравнимо с оценочными показателями банковской системы Казахстана, однако существенно выше уровня, демонстрируемого сопоставимыми банками с аналогичными рейтингами.

Затраты на создание резервов (15,3% в 2017 году) и прогнозируемые потери по кредитам (3-4% в 2018-2019 годы) также существенно превышают средние показатели банковской системы (7,7% и 2,0-2,5% соответственно). Более высокая стоимость риска отражает обязательство банка осуществить «расчистку» кредитного портфеля в рамках государственной программы, а также свидетельствует о недостаточно строгих стандартах андеррайтинга и низком качестве риск-менеджмента, считает агентство.

Участие в государственной программе, направленной на повышение финансовой стабильности банковской системы, означает следование определенному плану, предполагающему дальнейшее увеличение капитала и создание дополнительных резервов. Как отмечает S&P, к концу 2022 года Евразийский банк должен увеличить капитал 1-го уровня на 54 млрд тенге благодаря вливаниям капитала со стороны акционеров и (или) удержанию прибыли. Кроме того, банку запрещено следовать политике агрессивного роста активов, и он должен ввести более строгие стандарты к отбору заемщиков.

Доход от инвестиционной деятельности ЕНПФ вырос в два раза до 251,4 млрд тенге

В S&P ожидают, что в ближайшие 18 месяцев коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), незначительно уменьшится примерно до 5,3% по сравнению с 5,7% на 31 декабря 2017 года. Базовый сценарий предполагает увеличение капитала банка на 4,7 млрд тенге в 2018 году и 10,4 млрд тенге в 2019 году благодаря удержанию прибыли и вливаниям капитала. Это целевые значения, которым банк обязан следовать в связи с участием в государственной программе рекапитализации.

В S&P прогнозируют, что в 2018-2019 годы банк будет близок к уровню безубыточности. Агентство также ожидает, что в 2018-2019 годы ежегодный рост кредитного портфеля банка составит 5,5-8%.

«Несмотря на получение банком поддержки в форме капитала, S&P оценивает качество его показателей капитализации и прибыльности как низкое. Увеличение капитала благодаря субординированному долгу, полученному от правительства по ставке ниже рыночной, сравнимо с размером совокупного скорректированного капитала банка. Прибыль Евразийского банка оценивается как низкая и волатильная, в связи с чем агентство полагает, что в ближайшие 18 месяцев развитие банка будет в значительной степени зависеть от дополнительной поддержки в форме капитала со стороны акционеров, - отмечается в письме.

Как отмечается, прогноз «негативный» по рейтингам банка отражает давление на его показатели капитализации и качества активов в ближайшие 12 месяцев на фоне по-прежнему неблагоприятных условий ведения деятельности, а также несовершенную практику банка по управлению рисками.

S&P может предпринять негативное рейтинговое действие, если в ближайшие 12-18 месяцев прогнозируемый коэффициент RAC снизится до менее чем 5% в результате существенно более высоких, чем ожидалось, потерь по кредитам или роста кредитования без достаточной поддержки в форме капитала со стороны акционеров.

Как отмечается, негативное рейтинговое действие также возможно в случае снижения значимости банка для банковской системы, о чем может свидетельствовать, например, ухудшение рыночной позиции или сокращение государственной поддержки.

S&P может пересмотреть прогноз по рейтингам Евразийского банка на «стабильный», если придет к выводу об уменьшении риска того, что коэффициент RAC окажется ниже прогнозируемого в рамках базового сценария уровня в ближайшие 12 месяцев. Устойчивое улучшение качества активов и позиции по риску до уровня, сравнимого с показателями сопоставимых банков, также может обусловить позитивное рейтинговое действие.

Справка:

Евразийский банк по итогам января-марта 2018 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 9-е место по объему активов среди 32 банков страны.