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S&P подтвердило рейтинги КМГ и ее «дочки» РД КМГ на уровне «BB-»

30.01.2018 20:19   2073   0

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные корпоративные рейтинги «BB-» казахстанской национальной нефтяной компании АО НК «КазМунайГаз», и ее дочерней компании АО «РД «КМГ» прогноз по рейтингам «стабильный».

Подтвержден также рейтинг КМГ по национальной шкале «kzA-», сообщает рейтинговое агентство.

«Подтверждение рейтингов КМГ отражает наше мнение о том, что возможный доступ к средствам на балансе РД КМГ после выкупа акций миноритарных акционеров, а также рост цен на нефть и ожидаемое завершение ключевых капитальных проектов позволят КМГ улучшить свои кредитные характеристики»,- отмечается в сообщении S&P.

Аналитики агентства также ожидают, что недавнее продление сроков исполнения опциона на выкуп доли в Кашаганском проекте до 2020-2022 гг. обеспечит компании дополнительную гибкость.

Вместе с тем, поскольку упомянутый опцион по-прежнему существует, а ситуация с рефинансированием или погашением долга на уровне прямого собственника КМГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» еще не разрешена, неопределенность относительно финансовой политики КМГ продолжает негативно влиять на оценку характеристик собственной кредитоспособности компании («b») и ее кредитный рейтинг («BB-»), указывается в информации.

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«Доля фонда «Самрук-Казына» в Кашаганском проекте в настоящее время «заморожена» по решению суда вследствие длительных разногласий между правительством Казахстана и внешними инвесторами. Пока фонд «Самрук-Казына» не найдет альтернативные способы погашения или рефинансирования долга перед третьими сторонами, мы не можем исключить возможности исполнения опциона или предоставления поддержки фонду со стороны КМГ», - отмечают аналитики рейтингового агентства.

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В S&P полагают, что если опцион будет исполнен за счет привлечения долга, это может существенно увеличить долговую нагрузку, ухудшить ликвидность КМГ и сократить запас в рамках ковенантов, если компания не получит поддержки со стороны государства или из иных источников (например, за счет конвертации государственного займа, выданного фонду, в капитал КМГ). Стоимость активов примерно соответствует показателю EBITDA КМГ за два года.

«Кредитный рейтинг КМГ, по-прежнему, отражает наши ожидания относительно «высокой» вероятности предоставления экстраординарной государственной поддержки, поэтому мы добавляем две ступени к оценке собственной кредитоспособности компании (stand-alone credit profile – SACP) - «b». Это максимальная в настоящее время надбавка в рейтингах организаций, связанных с государством (ОСГ), контролируемых им через фонд «Самрук-Казына», - говорится в сообщении.

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Прогноз «Стабильный» по рейтингам КМГ отражает ожидания S&P того, что в 2018-2019 гг. показатель EBITDA стабилизируется, отношение «FFO/долг» составит 12-17%, а значение FOCF станет положительным, при этом высокий в настоящий момент уровень долговой нагрузки будет снижаться лишь постепенно.

«Неопределенность относительно Кашаганского опциона по-прежнему будет ограничивать возможность повышения рейтинга. Повышение рейтинга КМГ может быть обусловлено улучшением характеристик собственной кредитоспособности компании благодаря значительному снижению консолидированной скорректированной долговой нагрузки (при этом отношение «FFO/долг» должно устойчиво превышать 20%), стабильному положительному значению FOCF, устойчивым показателям ликвидности и отсутствию риска выкупа доли в Кашаганском месторождении за счет привлечения долговых средств», - говорится в информации.

Рейтинг КМГ также может быть повышен в случае повышения суверенного кредитного рейтинга.

«Рейтинг КМГ может быть понижен в случае существенного ухудшения показателей ликвидности или долговой нагрузки компании, например, если КМГ в отсутствие достаточной поддержки от государства осуществит крупные инвестиции, финансируемые за счет долга (в частности, исполнит опцион на выкуп доли в Кашаганском месторождении), либо в случае существенного снижения цен на нефть, что негативно скажется на устойчивости показателя EBITDA», - говорится в сообщении.

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Понижение рейтинга также может быть обусловлено давлением на КМГ со стороны фонда «Самрук-Казына», направленным на выплату долга на уровне материнской компании, например, за счет предоставления внутригрупповых кредитов или исполнения опциона по Кашагану.

«Учитывая наши ожидания высокой вероятности предоставления компании государственной поддержки, для понижения рейтинга КМГ его оценка SACP должна снизиться как минимум до «ccc+», что не предусмотрено нашим базовым сценарием», – уточняется в информации.

РД КМГ планирует завершить выкуп акций миноритарных акционеров в марте 2018 года, после чего подаст заявление на делистинг с Лондонской и Казахстанской фондовых бирж. В результате доля КМГ в РД КМГ может увеличиться с 63% в настоящее время вплоть до 100%.

«Ранее мы полагали, что крупные денежные средства на балансе РД КМГ (около $4 млрд) были напрямую недоступны для обслуживания долга на уровне материнской компании. В соответствии с нашей текущей оценкой около $2 млрд денежных средств на балансе РД КМГ будут использованы для выкупа акций миноритарных акционеров, в то время как большая часть оставшихся $2 млрд должна стать доступна для КМГ. Следовательно, при расчете скорректированного долга КМГ мы будем вычитать средства, доступные для погашения долга материнской компании», - говорится в сообщении.

Эксперты S&P ожидают, что показатель EBITDA КМГ стабилизируется на уровне $2-2,2 млрд в 2018-2019 гг.

Справочно:

«КазМунайГаз» (КМГ) является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» - дочерняя структура национальной компании «КазМунайГаз» - было создано в марте 2004 года в результате объединения нефтедобывающих «дочек» нацкомпании – «Эмбамунайгаз» и «Озенмунайгаз».

Компания входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. 

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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