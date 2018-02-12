S&P понизило рейтинги Capital Bank до "CCC+/C"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Capital Bank Kazakhstan до "CCC +/C" с "B-/B" и рейтинг по национальной шкале до 'kzB-' с 'kzB+'.

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг по национальной шкале помещены в список CreditWatch Negative.

Понижение рейтинга отражает мнение аналитиков S&P о том, что жизнеспособность операций Capital Bank Kazakhstan в банковском секторе Казахстана сомнительна и зависит от способности банка заручиться стабильными источниками финансирования и создавать новые прибыльные линии бизнеса на устойчивой основе.

Помещение рейтингов в список CreditWatch Negative отражает неуверенность S&P в отношении способности банка набрать достаточные ликвидные активы для погашения своего долга в 26,5 млрд тенге (около $82 млн) Национальному банку Казахстана до 31 марта 2018 года.

Снижение рейтингов также отражает озабоченность S&P по поводу вероятности потенциального оттока депозитов клиентов, который может привести к истощению ликвидных активов банка (на 15% от общего объема активов).

Аналитики агентства сомневаются в способности банка поддерживать стабильную депозитную базу в долгосрочной перспективе без поддержки акционера или регулятора.

В 2017 году Казахстан экспортировал несырьевую продукцию на $14 млрд

Рейтинги могут быть повышены, если Capital Bank Kazakhstan обеспечит себя источниками финансирования с ограниченным риском оттока, что позволит банку поддерживать адекватную ликвидность. Это также зависит от способности банка создавать новые прибыльные проекты на устойчивой основе.

Capital Bank Kazakhstan по итогам 2017 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 26-е место по объему активов среди 32 банков страны.