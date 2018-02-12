S&P понизило рейтинги Эксимбанка до "CCC+/C"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Эксимбанк Казахстан» до «CCC+/C» с «B-/B».

Рейтинг перемотрен из-за «уязвимости качества активов и ликвидности «Эксимбанк Казахстан», говорится в сообщении.

S&P также понизило рейтинг банка по национальной шкале до «kzB-» с «kzB+».

Рейтинги помещены в список CreditWatch с прогнозом «развивающийся».

Понижение рейтинга отражает мнение аналитиков S&P о том, что бизнес-модель «Эксимбанк Казахстан» и перспективы долгосрочной жизнеспособности в банковском секторе Казахстана сомнительны, говорится в сообщении агентства.

Ориентированность банка на благоприятные деловые, финансовые и экономические условия для выполнения своих финансовых обязательств, по мнению S&P, делает банк восприимчивым к негативным внутренним или внешним воздействиям.

«Хотя «Эксимбанк Казахстан» вряд ли столкнется с кредитным или платежным кризисом в ближайшие 12 месяцев, банк не сможет выполнить свои финансовые обязательства в долгосрочной перспективе при отсутствии внеочередной поддержки акционеров», - предполагает S&P.

В 2017 году Казахстан экспортировал несырьевую продукцию на $14 млрд

АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2017 года, по данным Нацбанка, занял 26-е место по объему активов среди 32 банков страны.