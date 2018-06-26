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S&P повысило рейтинг АО «Казкоммерцбанк» до «ВВ»

26.06.2018 17:31   593   0

S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) с «В+» до «ВВ» и вывела его из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с позитивными ожиданиями. Прогноз по рейтингам банка ККБ – «Стабильный», говорится в докладе рейтингового агентства.

«Мы также пересмотрели прогноз по рейтингу АО «Народный банк Казахастана» (Халык Банк) с "Негативного" на "Стабильный" и подтвердили долгосрочные рейтинги банка на уровне "ВВ". В то же время мы подтвердили краткосрочные рейтинги эмитентов обоих банков на уровне "В"», - говорится в сообщении.

Рейтинговое действие последовало за объявлением о том, что Халык Банк получил одобрение от Национального банка Республики Казахстан на присоединение к нему ККБ. Акционеры обоих банков одобрили присоединение и аннулирование банковской лицензии ККБ.

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«Банки активно работают над подготовкой к присоединению в части интеграции информационных систем и процессов, а также оптимизации затрат. Таким образом, мы ожидаем, что банки объединятся в 3-м квартале 2018 г., и полагаем, что объединение является почти безусловным фактом», - говорится в сообщении.

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Аналитики отметили, что проблемные кредиты Халык Банка (просроченные более чем на 90 дней) составляли около 13% кредитного портфеля банка. Еще 13% портфеля приходится на реструктурированные кредиты и изъятое залоговое обеспечение, что является высоким уровнем в международном контексте. В агентстве ожидают, что уровень проблемных кредитов снизится примерно до 10% в ближайшие 12-18 месяцев и что банк продаст значительную часть неключевых активов, перешедших к нему в результате дефолтов некоторых заемщиков.

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«На наш взгляд, характеристики собственной кредитоспособности ККБ (stand-alone credit profile - SACP) несколько улучшились после приобретения Халык Банком. Мы также полагаем, что банк сможет выполнять свои финансовые обязательства в ближайшие 12-18 месяцев благодаря наличию запасов ликвидности. На долю широких ликвидных активов ККБ приходится около 57% совокупных активов по состоянию на 31 марта 2018 г., они значительно превышают краткосрочное финансирование, привлеченное на открытом рынке (80x) и депозиты клиентов (на 82%).

Мы ожидаем, что доля широких ликвидных активов несколько сократится вследствие выплат по обязательствам банка, но останется выше 40% в ближайшие 12 месяцев. Банк осуществил предварительные выплаты в размере 100 млн долл. по бессрочным субординированным облигациям в феврале 2018 г. и в мае 2018 г. выплатил всю сумму (300 млн долл.) по выпуску еврооблигаций. Оставшаяся часть выплат по долговым обязательствам составляет 60 млрд тенге по приоритетным необеспеченным обязательствам и 13,5 млрд тенге по субординированным облигациям, подлежащим погашению в 2018-2019 гг., а также 750 млн долл. по приоритетным необеспеченным облигациям сроком погашения в 2022 г. и 101 млрд тенге субординированного долга, подлежащего погашению в 2025 г.», - считают аналитики агентства.

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