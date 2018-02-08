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S&P присвоило AsiaCredit Bank рейтинги «B-/B»

08.02.2018 20:09   1038   0

S&P Global Ratings присвоило казахстанскому банку АО «AsiaCredit Bank» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B-/B» и рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBB-», передает Interfax Казахстан со ссылкой на агентство.

Как сообщило S&P, прогноз изменения рейтингов – «стабильный».

Как отмечается в сообщении, рейтинги AsiaCredit Bank отражают его небольшую рыночную долю и ограниченную конкурентную позицию в сравнении с более крупными банками Казахстана.

«Хотя мы и полагаем, что банк, по всей вероятности, будет следовать консервативной стратегии роста, мы считаем, что его бизнес-модель подвержена влиянию негативных изменений операционной среды», - говорится в письме.

Как уточнили аналитики агентства, «стабильный» прогноз по рейтингам банка отражает ожидания того, что AsiaCredit Bank сможет продемонстрировать умеренный рост активов, поддерживая текущее качество кредитного портфеля и уровень капитализации в ближайшие 12-18 месяцев.

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По мнению экспертов, в настоящее время AsiaCredit Bank демонстрирует адекватные показатели ликвидности и большая часть его активов и обязательств хорошо сбалансированы.

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«Тем не менее, как и другие небольшие банки Казахстана, AsiaCredit Bank зависим от возможной утраты доверия клиентов и не имеет устойчивого доступа к фондированию со стороны организаций, связанных с государством. Мы не учитываем в рейтингах банка возможность получения государственной поддержки, поскольку считаем, что банк обладает низкой системной значимостью», - отмечается в сообщении.

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S&P оценивает показатели капитализации и прибыльности AsiaCredit Bank как «умеренные» и прогнозирует, что коэффициент RAC составит 6,5-7,0% в ближайшие два года.

Кроме того, эксперты агентства прогнозируют рост кредитного портфеля на 8-10% в среднесрочной перспективе, главным образом в сегментах обслуживания розничных клиентов (преимущественно ипотечные кредиты) и предприятий МСБ в рамках различных государственных программ.

«Мы отмечаем, что эти сегменты могут приносить более высокую прибыль, чем корпоративное кредитование. В результате в рамках нашего базового сценария мы предполагаем, что банк может немого улучшить свою чистую процентную маржу с 3,5% в 2017 году до 3,7-3,8% в ближайшие два года. С учетом повышения маржи чистая прибыль составит примерно 600 млн тенге в 2018 году и около 900 млн тенге в 2019 году - в отсутствие дивидендных выплат акционерам», - отмечается в письме.

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Рейтинги банка могут быть понижены, если рост кредитного портфеля существенного превысит прогнозы и не будет поддерживаться соответствующей базой капитала, что приведет к снижению коэффициента RAC до менее 5%. Негативное рейтинговое действие также может быть вызвано продолжительным давлением на показатели фондирования и ликвидности банка.

Позитивное рейтинговое действие маловероятно на данном этапе, поскольку потребует значительного улучшения бизнес-позиции банка и условий ведения операционной деятельности в Казахстане, отмечается в сообщении.

Отметим, по итогам 2017 года AsiaCredit Bank занял 20-е место по объему активов среди 32 банков Казахстана.

Фото: Tengrinews.kz 

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