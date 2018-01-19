S&P: Реальная доля проблемных кредитов в банках РК может составлять 35-45%

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что доля проблемных кредитов в банках Казахстана может составлять 35-45%, в то время как Нацбанк считает, что они составляют лишь 25% (на 9 августа 2017 года).

"Как следует из доклада Народного банка Казахстана, посвященного планам рекапитализации банковского сектора, проблемные кредиты на 9 августа 2017 года, по оценке Нацбанка, составляли около 25% кредитного портфеля банков. При этом, учитывая корректировки на внебалансовые кредиты и объем проблемных кредитов, рассчитанный согласно международным стандартам финансовой отчетности, мы полагаем, что реальная доля проблемных кредитов может составлять 35-45%", - отмечается в сообщении S&P.

Агентство напоминает, что во втором полугодии 2017 года Казахстаном осуществлена рекапитализация банковской системы страны.

"На наш взгляд, мы учли в нашем бюджетном прогнозе основную часть расходов на рекапитализацию банков. В бюджете правительства на 2017 год было предусмотрено увеличение расходов на рекапитализацию АО "Фонд проблемных кредитов" (составляющего 4% ВВП), позволившее фонду осуществить выкуп проблемного кредита, выданного АО "БТА Банк" со стороны АО "Казкоммерцбанк" (ККБ)", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в конце 2017 года АО "Казахстанский фонд устойчивости", дочерняя компания Национального банка Казахстана, предоставило дополнительный капитал в объеме 620 млрд тенге (около 1% ВВП) пяти казахстанским банкам (АО "Цеснабанк", АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Евразийский банк" и АО "Bank RBK"). Средства были предоставлены в форме субординированного кредита (денежных средств, эмитированных Нацбанком), который будет использоваться банками для покупки ценных бумаг Нацбанка. Фактически это означает, что Нацбанк разместил дополнительный выпуск облигаций на сумму, эквивалентную этому объему средств, говорится в сообщении.

"Согласно нашей методологии, в тех случаях, когда центральные банки размещают долговые обязательства для нужд, отличных от целей денежно-кредитной политики, мы, как правило, включаем эти обязательства в расчет долга расширенного правительства", - отмечает S&P.

С учетом более консервативного подхода к оценке проблемной задолженности банковской системы аналитики агентства не ожидают, что государственная программа рекапитализации будет достаточной мерой, которая позволит улучшить способность банков выступать посредниками в кредитовании экономики страны.

МФО намерены расширять свои полномочия

"В настоящее время банковский сектор Казахстана относится к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment – BICRA; в группу 1 входят страны с наименьшими рисками, а в группу 10 – страны с наибольшими рисками).

Как известно, Нацбанк Казахстана принял программу оздоровления банковского сектора страны в августе прошлого года. Участие в программе приняли банки с капиталом не менее 45 млрд тенге.

Согласно программе, две трети суммы докапитализации обеспечивает Национальный банк, одну треть - акционер.

Каждый банк, претендующий на получение государственных средств, должен был предоставить Нацбанку план действий, направленный на повышение финансовой устойчивости. Деньги предоставлялись Нацбанком на возвратной основе.