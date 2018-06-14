S&P: рейтинги казахстанской НСК подтверждены на уровне "В+"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Нефтяная страховая компания» (НСК) на уровне «B+» в связи с восстановлением действия лицензии по обязательным видам страхования. Прогноз по рейтингам — «Негативный», передает Интерфакс.

Все рейтинги компании были выведены из списка CreditWatch Negative, куда они были помещены 16 марта 2018 года. Также подтверджен рейтинг НСК по национальной шкале на уровне «kzBBB-».

«Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12 месяцев НСК сможет улучшить свою конкурентную позицию по обязательным видам страхования в Казахстане — после восстановления действия лицензии в этих сегментах, последовавшего 4 июня 2018 года. Мы ожидаем, что компания будет постепенно увеличивать объем страховой премии, показатели капитализации и прибыльности», - отмечается в сообщении S&P.

Аналитики агентства ожидают, что сегмент обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) НСК по-прежнему будет являться ключевым направлением ее бизнеса. В соответствии с прогнозами агентства доля премий в этом сегменте сократится примерно на 10% в 2018 году ввиду приостановления действия лицензии. При этом S&P учитывает значительные усилия компании по восстановлению клиентской базы путем предоставления услуг высокого качества и повышению мотивации агентов. «Мы полагаем, что приостановление действия лицензии по входящему перестрахованию с мая по ноябрь 2018 года будет оказывать ограниченное влияние на бизнес НСК, поскольку на его долю приходилось лишь 8% заработанной страховой премии-нетто в 2017 году», - отмечается в пресс-релизе.

Досым Кадырбаев назначен членом совета директоров ЖССБ

Агентство прогнозирует, что норматив маржи платежеспособности повысится с 1,1х по состоянию на 1 мая 2018 года до 1,2-1,3х к концу 2018 года. "С нашей точки зрения, это улучшение будет связано с ожидаемым сокращением объемов страховой премии в этом году по сравнению с годом ранее и постепенным высвобождением страховых резервов. В целом, по нашим оценкам, резервы останутся на адекватном уровне, учитывая краткосрочный характер обязательств и текущее сокращение объемов бизнеса. В соответствии с результатами нашей модели капитала мы также ожидаем, что результаты достаточности капитала останутся на текущем уровне — «адекватный (нижний сегмент диапазона)". Наш прогноз в отношении показателей капитализации основан на допущении о том, что комбинированный коэффициент НСК увеличится незначительно — с 98% в 2017 году до 100-102% в этом году вследствие роста расходов, направленных на привлечение клиентов в сегмент обязательных видов страхования. Мы также ожидаем, что компания не будет выплачивать дивиденды в течение следующих полутора лет, поскольку мы полагаем, что задача ее акционеров — восстановить показатели достаточности капитала страховой компании», - отмечают в S&P.

В Нацбанке назвали причины падения курса тенге

Как указывает агентство, аудиторское заключение финансовой отчетности компании за 2017 год (по МСФО) содержит оговорку относительно доли перестраховщика в резерве незаработанной премии (РНП). Если бы компания отразила долю перестраховщика в РНП в соответствии с МСФО, то она продемонстрировала бы более высокую чистую прибыль в 2017 году — 780 млн тенге ($2,3 млн) по сравнению с 680 млн тенге, отраженными в отчетности, а также более высокий показатель совокупного капитала — 6,4 млрд тенге по сравнению с 5,6 млрд тенге. В соответствии с прогнозом коэффициента достаточности капитала НСК в 2018-2019 годах агентство допускает, что по мере завершения контрактов в этот период высвободятся соответствующие резервы.

Прогноз «Негативный» по рейтингам НСК указывает на возможность понижения рейтингов в ближайшие 12 месяцев, если показатели достаточности капитала компании ухудшатся, норматив маржи платежеспособности не улучшится до уровня, значительно превышающего регуляторный минимум, или если регулятор введет дополнительные ограничения лицензии, что будет негативно сказываться на развитии бизнеса НСК.

Нацбанк создал «дочку» для ипотечной программы «7-20-25»

Фото: Shutterstock.com