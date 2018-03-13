Среднемесячная номинальная зарплата в феврале 2018 года составила 151 482 тенге

В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата в феврале 2018 года составила 151 482 тенге, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Как отмечается в сообщении ведомства, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в феврале 2018 года составила 151 482 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январе текущего года составили 81 192 тенге, что на 5,5% выше, чем в январе прошлого года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 1,2%.

Численность безработных по оценке в феврале текущего года составила 440,7 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2018 года составила 120,3 тыс. человек или 1,3% к рабочей силе.