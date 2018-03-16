Среднемесячная зарплата алматинцев в 2017 году составила 188 368 тенге

В январе-декабре 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) по городу Алматы составила 188 368 тенге. Об этом рассказал руководитель департамента статистики Алматы Баглан Каргулов, сообщает МИА «Казинформ».

По его словам, индекс номинальной заработной платы увеличился на 5,5%, индекс реальной заработной платы составил 98,5%. Также численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше в 4-м квартале 2017 года достигла 938,4 тыс. человек, что на 22,8 тыс. человек (на 2,5%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

«В экономике города были заняты 888,9 тыс. человек, против соответствующего периода прошлого года увеличение численности составило 22,2 тыс. человек (2,6%). Среди занятого населения численность наемных работников составила 820,3 тыс. человек, или 92,3%, численность. самостоятельно занятого населения - 68,6 тыс. человек, или 7,7%. Уровень безработицы составил 5,3%, или 49,5 тыс. человек», - сказал Баглан Каргулов.

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Кроме того, наиболее высокооплачиваемыми остаются работники, занятые в сфере финансовой деятельности - 398 030 тенге. Низкую заработную плату получают работники, занятые в сфере здравоохранения - 125 428 тенге, сельское, лесное и рыбное хозяйство - 110 162 тенге.