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Рейтинг налоговых убежищ: где лучше скрывать деньги?

05.02.2018 11:39   681   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

США поднялись еще на одну строчку вверх в рейтинге стран - налоговых убежищ, вплотную приблизившись к занимающей первое место Швейцарии, свидетельствует Financial Secrecy Index, который составляет британская неправительственная организация Tax Justice Network.

В рейтинге, который оценивает страны по объему скрывающихся в стране капиталов и уровню финансовой непрозрачности, США занимали 6-е место в 2013 году и 3-е место в 2015 году, когда список публиковался в предыдущий раз.

Доля страны в экспорте офшорных финансовых услуг возросла с 2015 года, как считают авторы рейтинга, с 19,6% до 22,3% (против 4,5% у Швейцарии).

"США по-прежнему непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, сохраняют "анонимные" юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах", - говорится в комментарии авторов рейтинга.

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Не предоставляя информацию налоговым органам в других странах, США создали собственную систему сбора данных об активах американских граждан за рубежом - FATCA.

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Третье место - после Швейцарии и США - занимают в рейтинге налоговых гаваней Каймановы острова, затем следуют Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ, Гернси.

Великобритания представлена в списке отдельно от зависимых территорий (острова Джерси, Гернси, Мэн, Британские Виргинские и Каймановы острова, Гибралтар и т.д.). В случае суммирования всех этих территорий Великобритания заняла бы в нем первое место.

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Казахстан в данный список не попал. Россия получила в рейтинге 29-е место, расположившись рядом с Китаем и Турцией. Эксперты поставили России высшие оценки, в частности, за прозрачность структуры собственности компаний, за систему идентификации юридических лиц. При этом уровень банковской тайны оценен в России как относительно высокий. Средние оценки Россия получила за международное сотрудничество в налоговой сфере. При этом доля России на международном рынке офшорных услуг незначительна.

Итоговая оценка по уровню непрозрачности, который учитывает в общей сложности 20 параметров, составила у России 64% против 76,5% у Швейцарии и 60% у США. У Украины по этому показателю 69%, Латвии - 57%. Швейцария отложила, в частности, реализацию системы автоматического обмена налоговой информацией.

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Самой же прозрачной страной в мире оказалась Словения - 42%.

Завеса секретности способствует незаконному перетоку средств, отмыванию денег, коррупции, уклонению от налогов. Прогресс, достигнутый в последние годы в сфере борьбы с офшорами и уклонением от налогов, авторы доклада считают недостаточным.

В США уже много лет обсуждается идея создания общенациональной базы данных юридических лиц и их бенефициаров, однако пока реестры юридических лиц ведутся в США на уровне штатов, вопросы регистрации компаний не регулируются на федеральном уровне. Общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре, Вайоминге, Неваде на юридические фирмы, без раскрытия какой-либо информации о том, кто является владельцем.

В базе данных налоговой службы США содержатся только названия и идентификаторы компаний, ведущих регулярный бизнес в стране. Для идентификации юридических лиц в США используется номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в недавнем отчете по США указала, что одним из слабых мест созданной в стране системы по борьбе с отмыванием денег является недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний.

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Рейтинг налоговых убежищ по версии Tax Justice Network

  • Источник:
  • ИНТЕРФАКС
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