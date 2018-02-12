СМИ: Суд Амстердама не смог разморозить средства Нацфонда

Активы Нацфонда на $22,6 млрд остаются под арестом, несмотря на решение суда Амстердама о разморозке средств. Об этом сообщается в информации молдавской Ascom Group, опубликованной на prnewswire.com, передает Sputnik Казахстан.

Как известно, в декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. Позже представитель Стати сообщил, что бизнесмен собирается просить голландский суд обязать госфонд «Самрук-Казына» продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований составляет более чем $4 млрд.

23 января 2018 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка о снятии ареста с активов Нацфонда РК, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of NewYork Mellon. При этом в Минюсте сообщили, что часть активов Нацфонда все еще остается замороженной.

Как сообщается, представители бизнесмена Анатола Стати отметили, что постановление окружного суда Амстердама не повлияло на юридическую силу ареста из-за того, что данная мера была наложена в соответствии с решением Брюссельского суда первой инстанции. Это решение будет действовать до завершения разбирательства в этом юридическом институте.

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«Постановление Брюссельского суда представляет собой одно из ряда решений различных европейских судов с августа 2017 года. В результате него сторона Стати добилась заморозки казахстанского имущества на порядка $28 млрд в Нидерландах, Бельгии, Швеции и Люксембурге», - говорится в сообщении.

Отметим, в Нацфонде утверждают, что доля на месторождении Кашаган, принадлежащая «Самрук-Казына», не может быть продана. В министерстве юстиции назвали заявления Стати агрессивной пропагандой. Министр юстиции Марат Бекетаев в свою очередь добавил, что молдаванин вывел из Казахстана $167 млн.