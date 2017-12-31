Страхование: ключевые тренды и перспективы

Основной лейтмотив работы страховщиков в 2017 году - законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности" определит будущее страхового рынка в наступающем году. Среди рассматриваемых вопросов: внедрение электронного полиса, изменения в страховании туристов и туроператоров, введение института вмененного страхования, пересмотр тарифов и др. Принятие закона подстегнет компании к развитию сервисов, и возможно созданию новых инфраструктур для рынка. Не исключено, что не все компании перейдут на электронный полис, а кроме этого существует и вероятность сокращения числа компаний.

Какие основные тренды страхового рынка вы могли бы назвать в 2017 году? Какие важные события ожидаются в 2018 году?

Андрей КОПОВ, страховой омбудсман

– Количество страховых компаний не изменилось, осталось на прежнем уровне – 33, из которых 7 страховых организаций занимаются страхованием жизни. В предыдущие годы количество страховых организаций сокращалось ежегодно по одной компании в год.

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Хотелось бы отметить, что в течение 2016 и 2017 годов в результате совместной работы Ассоциации страховщиков Казахстана и Ассоциации финансистов Казахстана с уполномоченным органом сформирован объемный законопроект по внесению изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности. Сейчас этот законопроект уже обсуждается в рабочей группе мажилиса и, скорее всего, будет принят в первой половине следующего года.

Предполагается внесение дополнений и изменений в 2 кодекса и 18 Законов. По моему мнению, главными темами законопроекта являются: внедрение электронного полиса, концептуальное изменение страхование рисков, связанных с выездом туристов за рубеж, расширение полномочий страхового омбудсмена Казахстана и введение института вмененного страхования. Что касается страхования рисков, связанных с выездом туристов за рубеж, то меняется концепция – страховаться будет не ответственность туроператора и турагента, а туристу будет предлагаться в обязательном порядке страховой сертификат, подтверждающий наличие страховой защиты в отношении каждого отдельного туриста в соответствии с законом «Об обязательном страховании туриста».

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Принятие в первой половине следующего года законопроекта подтолкнет страховые организации к развитию сервиса, в том числе и посредством интернет-ресурсов, созданию мобильных предложений, предоставлению новых услуг своим клиентам, разработке и внедрению новых страховых продуктов. Могут появиться новые инфраструктуры страхового рынка, например национальное моторное бюро, что позволит интегрироваться в международные системы страхования и гарантирования.

К сожалению, доля страхового сектора в ВВП Казахстана снижается, и это является показателем того, что по сравнению с экономикой страны страховой сектор развивается слабо. Так, доля активов страховых организаций за 11 месяцев составила 1,78% ВВП, а страховых премий – 0,60% ВВП, что ниже по сравнению с предыдущими годами. В развитых странах этот показатель достигает 6% и более. Так что есть к чему стремиться. Активы страховых организаций с начала года выросли на 7,9% и составили 921 461 млн тенге.

Объем страховых премий увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но не значительно, на 2,63%, и составил 311 902 млн тенге. По обязательным видам страхования прирост составил 7,1%, что более чем в 3 раза меньше в сравнении с приростом прошлого года. По добровольному имущественному страхованию страховые организации собрали премий на 7,11% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и если бы не значительный прирост на 19,38% страховых премий по добровольному личному страхованию, которые нивелировали потери по имущественному страхованию, то можно было бы говорить о значительном снижении прироста по премиям. Общий объем страховых выплат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,8% и составил 61 113 млн тенге. Снижение выплат наблюдается по добровольным классам страхования на 52,2%. По обязательным классам и личному страхованию есть незначительное увеличение объема страховых выплат – 5,7 и 5,8% соответственно.

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Олег ХАНИН, председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір»

– В этом году шла большая работа по подготовке законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности», который определяет дальнейшее развитие страхового рынка. Это введение онлайн-страхования и электронного полиса, концептуальные изменения в страховании туристов и туроператоров, агентской деятельности, наделение страхового омбудсмена новыми дополнительными полномочиями и развитие саморегулирующих организаций страховщиков, пересмотр тарифов и лимитов ответственности по обязательному автострахованию, введение вмененного страхования.

1 июля 2017 года состоялась передача Единой страховой базы данных (ЕСБД) от Актуарного статистического бюро в АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ). Теперь на очереди стоит вопрос интеграции ЕСБД с базами данных государственных органов для оптимизации процесса идентификации автовладельцев и перехода к онлайн-страхованию.

Что касается ожиданий по объему премий на 2017 год, то прогнозы были таковы, что рынок может прирасти в текущем году порядка на 10–15%. Объем страховых премий по итогам 10 месяцев 2017 года превысил 311,9 млрд тенге, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,6%. По итогам 2016 года страховой рынок Республики Казахстан собрал страховых премий на сумму 357 млрд тенге. Так что можно прогнозировать, что показатели по премиям этого года будут на уровне прошлогодних сборов. В разрезе классов страхования небольшой прирост у ОС ГПО ВТС – на 3%, страхования на случай болезни (ДМС) – на 7,4%, имущества – на 5,4%, ответственности – на 8,2%. Падение у страхования грузов – на 38,8%, автокаско – на 0,2%.

Особого роста в следующем году не предвидится, скорее всего, показатели будут сохраняться на уровне текущего года. Не исключены процессы сокращения и поглощения страховых компаний. От того, насколько быстро примут вышеуказанный законопроект, будут зависеть изменения и нововведения на страховом рынке.

Самат ЧЕГЕБАЕВ, советник председателя правления страховой компании «Казахмыс»

– В текущем году для нас существовали опасения, связанные с девальвацией и курсом тенге, но они не оправдались, и поэтому все было относительно спокойно. Ключевое изменение – это подготовка проекта по онлайн-страхованию, все компании готовятся к внедрению законопроекта, многие компании корректируют свою деятельность в связи с введением онлайн-страхования.

Если одни компании уже готовы к работе в новых условиях, другие еще готовятся к этим изменениям, третьи предполагают, что им не нужно вводить электронный вариант, и они будут работать по-прежнему. Закон предусматривает, что не всем компаниям обязательно переходить в электронную форму. В классической форме, на мой взгляд, останутся те классы, где необходима плотная работа с клиентами, например страхование жизни. Те классы, которые перейдут в область онлайн-страхования, скорее всего, также частично оставят возможность классического обслуживания.

В разрезе классов в 2017 году наиболее убыточным остается ГПО ВТС. К примеру, в таких городах, как Астана, Караганда, Алматы, убыточность доходит до 90–100%. Причин много, прежде всего это удорожание запчастей и работ, обновление парка автотранспорта, увеличение стоимости ремонта. То есть средний убыток вырос, а размер премий остался на том же уровне. Поэтому закон об онлайн-страховании очень своевременный, так как он предусматривает возможность с самими страхователями заключать договор, и в связи с этим не будет необходимости комиссионного вознаграждения агентов.

По остальным классам ситуация не такая плачевная, добровольные классы, в принципе, остаются прибыльными. В 2018 году ожидания рынка также будут в основном связаны с онлайн-страхованием, какие-то изменения возможны в части пруденциальных нормативов, Solvency и так далее.