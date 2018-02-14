Суд принудительно ликвидировал Delta Bank

13 февраля 2018 года специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы вынес решение о принудительной ликвидации АО «Delta Bank». Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатит гарантийное возмещение вкладчикам АО «Delta Bank». На возмещение имеют право клиенты банка – физические лица и индивидуальные предприниматели.

Сумма обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения составляет порядка 130 миллионов тенге; количество клиентов – физических лиц, имеющих право на получение возмещения, – 2 239 человек.

Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД: общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 571,6 миллиардов тенге.

Максимальная сумма выплаты одному вкладчику составляет:

до 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге,

до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вынесения решения суда о принудительной ликвидации АО «DeltaBank» КФГД проведет конкурс для выбора банка – агента для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «DeltaBank» из числа банков, участвующих в системе обязательного гарантирования депозитов. Среди общих требований к банку-агенту – финансовая устойчивость, отсутствие ограниченных мер воздействия и санкций Национального Банка Республики Казахстан, а также наличие достаточного числа филиалов и отделений для организации выплаты.

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Справка:

Ранее сообщалось, что АО «Delta Bank» лишен лицензии на проведение банковских и иных операций с 3 ноября 2017 года постановлением правления НБ РК. Приказом председателя Нацбанка была назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Delta Bank».