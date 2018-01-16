Нурбанк выиграл суд с «Русским севером» за «7 континент»

В Астане завершился судебный процесс по делу российской инвестиционной компании «Русский север», которая отстаивала свое право на недвижимое имущество в столичном бизнес-центре «7 континент». Алматинский районный суд Астаны присудил помещение в бизнес-центре в пользу АО «Нурбанк», - сообщает пресс-служба банка.

«Суд решил исковые требования АО «Нурбанк» удовлетворить. Признать договор о купле-продаже от 2 августа 2017 года встроенного помещения №52 общей площадью 763,8 кв. м. с долей земельного участка общей площадью 0,7219 га, расположенного по адресу: город Астана, улица Кенесары, дом 40, заключенный между Даутбаевым Бекдаулетом и филиалом ООО «Инвестиционная компания «Русский север», недействительным», - говорится в решении суда.

Напомним, сделка по покупке помещений в бизнес-центре «7 континент» «Русским севером» была заключена в августе 2017 года, когда компания, привлеченная рекламой международной выставки ЭКСПО, решила зайти в Казахстан.

В октябре 2017 года «Нурбанк» предъявил свои права на здание, заявив, что сделка была недействительной. Выяснилось, что более 7 лет назад ТОО ShyrynLTD оформило заем в «Нурбанке» для реализации помещений бизнес-центра «7 континент», однако обязательства свои не выполнило.

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АО «Нурбанк» прокомментировал оглашение судебного акта по иску банка к ряду физических лиц, в том числе Курмамбаеву Т., и ООО «Инвестиционная компания «Русский Север» о признании недействительными сделок по отчуждению коммерческой недвижимости в бизнес-центре «7 континент».

«В период с ноября 2017 г. по настоящее время «Русский Север» с привлечением физического лица Тоганбаевой Ж. всячески пыталось повлиять на ход судебного разбирательства, придавая ему политический окрас, требуя разрешить обычный гражданский спор на международном уровне с привлечением государственных органов Казахстана и России. В частности, пользуясь положением иностранного юридического лица, называя себя иностранным инвестором, «Русский Север» неоднократно заявляло о нарушении его законных интересов, нарушении норм международного права, обвиняло казахстанский суд в предвзятом отношении», - отмечают в «Нурбанке».

Гражданка Казахстана, Тоганбаева Ж., в интересах «Русский север», ссылаясь на международные обязательства, председательство Казахстана в СБ ООН, вклад РК в урегулирование конфликта в Сирии, неоднократно направляла обращения в банк, Национальный Банк, Канцелярию премьер-министра РК, с призывом вмешаться в ход судебного разбирательства и защитить права «иностранного инвестора».

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«В ходе судебных разбирательств, банком предоставлены официальные документы, полученные от государственных органов Российской Федерации, указывающие на наличие связи «Русский север» с предыдущим собственником спорного помещения Курмамбаевым Т., которому известно, что имущество истребовано из его владения и подлежит передаче в залог АО «Нурбанк». Указанные документы приобщены к материалам гражданского дела, им дана надлежащая оценка», - отмечается в сообщении банка.

В «Нурбанке» считают, что судом вынесено справедливое решение в рамках обычного гражданско-правового спора, не имеющего отношения к вопросам инвестиций в республику.

Справка:

Инвестиционная Компания ООО "Русский Север" зарегистрирована по адресу г.Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д.102, кв.32.

Основным видом деятельности компании является деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций.

Директор - Каверина Светлана Николаевна.

Размер уставного капитала 10 000 рублей.