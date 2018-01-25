Суд в Швеции оставил в силе приказ о замораживании $100 млн Нацфонда РК

Стокгольм принял решение не отменять ранее принятый приказ о замораживании активов Национального фонда, находящихся в Швеции, сообщает Министерство юстиции РК.

Шведским судом были наложены временные ограничения на распоряжение активами Национального фонда в виде акций 33 шведских компаний на общую сумму около $100 млн и банковские счета Посольства Казахстана в Швеции.

В дальнейшем по ходатайству Республики Казахстан удалось снять обременения со счетов Посольства.

Однако Суд не принял во внимание доводы о статусе активов, правовом статусе Национального банка и его функциях по управлению средствами Национального фонда.

Министерство юстиции РК и Нацбанк намерены обжаловать данное решение в Апелляционном суде Швеции, доказывая неприкосновенность замороженных средств в соответствии с международными соглашениями, говорится в сообщении Минюста.

Ранее голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере $22 млрд.

Депутаты просят взять онлайн-займы под контроль

Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны.

Судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Анатолу Стати в наложении ареста на эти же активы. Сообщается, что Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд.

Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.

Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке.

Напомним, что Казахстан на протяжении 4 лет ведет судебные разбирательства в отношении молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриэля Стати, а также двух их компаний - Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

Стати и его сын обратились с исковым требованием на сумму более $4 млрд США в арбитражный трибунал г. Стокгольм, Швеция, тогда трибунал присудил в пользу Стати около $500 млн.