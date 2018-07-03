Сулейменов: Казахстану удалось провести дедолларизацию в головах

Дедолларизацию в Казахстане можно считать состоявшейся, поскольку бизнес и граждане страны измеряют все свои крупные финансовые операции в тенге, считает министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

«Дедолларизация у нас произошла достаточно успешно. Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее», - сказал Сулейменов журналистам во вторник, в кулуарах правительства.

Он отметил, что дедолларизация не может произойти в одночасье, но, тем не менее, по словам министра, уровень инфляции в Казахстане уже не столь чувствителен к колебаниям доллара. В первую очередь, подчеркнул Сулейменов, это происходит благодаря политике импортозамещения.

«Мы нарастили свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты, чтобы завозить импорт», - отметил глава миннацэкономики.

Политика дедолларизации в Казахстане начала развертываться с начала 2016 года, когда президент страны Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости укрепления национальной валюты, в том числе – и за счет введения запрета на указание стоимости той или иной продукции, реализуемой внутри страны, в долларах.

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