Таможенники СНГ просят ВТамО говорить по-русски

Совет руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств уполномочил Федеральную таможенную службу России направить во Всемирную таможенную организацию обращение с просьбой использовать русский язык в качестве рабочего языка ВТамО, сообщил 15 июня председатель комитета государственных доходов Казахстана Ардак Тенгебаев.

«Во Всемирной таможенной организации состоит очень много администраций, сотрудники которых хорошо понимают русский язык, поэтому мы хотим от ВТамО потребовать, чтобы наряду с официальными языками Организации, английским, например, рабочим языком был русский», - сказал Тенгебаев в кулуарах 67-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ в Астане.

По его словам, такой статус русского языка предполагает синхронный перевод на него выступлений участников сессий Совета ВТамО, ближайшая из которых состоится 30 июня в Брюсселе, а также перевод на русский всех документов, принимаемых Организацией.

Во время заседания совета руководителей таможенных служб СНГ первый заместитель начальника управления таможенного сотрудничества Федеральной таможенной службы Российской Федерации Евгений Козырев уточнил, что в настоящее время во Всемирной Таможенной организации действует рабочая группа по использованию в работе ВТамО дополнительных языков, которая представит на очередной сессии совета Организации в июне 2018 года предложение о запуске на два года пилотного проекта по переводу на русский, арабский, испанский и португальский языки ряда важнейших документов рабочих органов ВТамО.

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«В соответствии с решением совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств Федеральная таможенная служба направила обращение в адрес Всемирной Таможенной организации с просьбой организовать синхронный перевод на русский язык в ходе работы очередной сессии совета ВТамО и последующих сессий совета, а также проработать возможность письменного перевода на русский язык материалов указанных сессий за счет средств российского взноса, уплаченного Фондом русского языка через гармонизированную систему», - добавил Козырев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН