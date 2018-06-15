Таможенники СНГ утвердили типовые требования к безопасности своих инфосистем

Участники 67-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ 15 июня в Астане утвердили типовые требования к информационной безопасности информационных систем и ресурсов таможенных администраций при обмене информацией, сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев.

«У нас информационные системы интегрированы в рамках обмена информацией, естественно, к любому обмену информацией сейчас есть определенные требования по безопасности, поэтому мы приняли решение о принятии единых требований к информационной безопасности», - сказал Тенгебаев в кулуарах заседания.

По его словам, типовые требования были приняты в рамках «ведомственного взаимодействия» таможенных органов и вступают в действие после их одобрения Советом. Актуальность принятия этих требований пояснил руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин: по его словам, в настоящее время практически все взаимодействие между таможнями осуществляется электронным способом.

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«Наши таможни, по большому счету, становятся электронными, все таможенные процедуры, таможенные режимы у нас оцифрованы. А поскольку в силу ряда исторических причин наши информационные системы и базы развивались по-разному, и на площадках и СНГ, и ЕАЭС работу этих систем нужно сделать синхронной, чтобы они читали и понимали взаимно друг друга, мы много внимания уделяем на сегодняшних заседаниях информационным вопросам в плане настройки наших информационных систем по различным таможенным процессам и процедурам», - сказал Булавин.

В заседании, на котором были утверждены типовые требования к безопасности информационных систем и требования к приграничным таможенным постам, расположенным в автомобильных пунктах пропуска, а также рассмотрен ряд вопросов по внесению изменений в соглашения о порядке таможенного оформления и контроля товаров, приняли участие представители таможенных администраций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН