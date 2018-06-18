«Тау-Кен Алтын» планирует продать Нацбанку более 16 тонн золота в 2018 году

Казахстанский государственный аффинажный завод «Тау-Кен Алтын», входящий в структуру АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», планирует в 2018 году реализовать Национальному банку страны 16,29 тонн золота, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«В 2018 году Национальному банку планируется реализовать 16,29 тонны аффинированного золота», - говорится сообщении компании «Тау-Кен Алтын»

Ранее компания заявляла о планах поставить Нацбанку страны 20 тонн золота в текущем году. В 2017 году завод поставил Нацбанку 15 тонн золота.

Справка:

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (входит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына») в декабре 2013 года ввело в строй аффинажный завод стоимостью 4,5 млрд тенге. Проектная мощность предприятия - 25 тонн золота и 50 тонн серебра в год. В дальнейшем планируется увеличение мощностей по переработке золота до 70-75 тонн ежегодно.