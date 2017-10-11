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«Технологии блокчейн более полезны для развивающихся, чем для развитых рынков»

11.10.2017 16:00   730   0 Автор: Оля КУДРЯШОВА

Cооснователь и CEO-проекта 482.solutions Роман Кравченко в рамках конференции Blockchain&Bitcoin Conference в Алматы рассказал о некоторых принципах внедрения и первоначальной идее создания блокчейна, а также о том, почему технологию можно сравнить с ДНК.

В кулуарах конференции Blockchain&Bitcoin, прошедшей в Алматы, Роман Кравченко рассказал, что существует видение того, что технологии блокчейн будут более полезны развивающимся странам, по этой причине страны СНГ играют не последнюю роль в развитии индустрии. «Если мы возьмем традиционную экономику, достаточно консервативную, то у них многие механизмы работают уже отлаженно, например в финансовом секторе. У них зачастую даже нет необходимости использования биткоина как средства обмена друг с другом», – пояснил спикер.

По его мнению, тенденция к развитию блокчейна на азиатском рынке, рынке СНГ довольно уникальное явление, поскольку традиционно кузницей технологий являлись США. В Казахстане блокчейн-проекты планируется внедрять в финансовой отрасли. По мнению г-на Кравченко, те инициативы, о которых говорят в Казахстане, позволяют ожидать, что здесь может быть создан технопарк, который даст толчок к развитию технологий блокчейн и экономики в целом. Эксперт полагает, что блокчейн со временем будет внедряться в реальные сектора экономики, однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Вероятно, что конкретные имплементации можно будет увидеть в перспективе полутора-двух лет, включая решения на уровне государства.

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Он добавил, что все проекты и решения, которые осуществляются в области криптоэкономики и криптоиндустрии, будь то государственные или частные инициативы, на текущем этапе являются экспериментальными.

По мнению Романа Кравченко, необходимо пробовать и внедрять технологии блокчейн на пилотных проектах. «Если говорить о конкретном бизнесе, то есть ряд имплементаций и в страховом секторе, и в финтехе, и все больше банков присматриваются к технологиям передачи, обеспечения транзакций», – поделился спикер.

С позиции того, какому бизнесу более доступны технологии блокчейн, нет однозначного ответа. Также довольно сложно определить стоимость интеграции, которая может различаться в зависимости от бизнеса. Дело в том, что большая часть программного обеспечения бесплатная и находится в открытом доступе, но помимо него есть и коммерческие продукты.

Г-н Кравченко рассказал, что первоначальная идея создания блокчейна  подразумевала обмен ценностями среди участников, между которыми не было достаточного доверия. «Прежде всего нужно понимать, что блокчейн – это упрощенно распределенная база данных. Это открытый реестр, бухгалтерская книга, в которой вы записываете по определенным правилам транзакции, это обеспечивает прозрачность системы», – пояснил он.

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Спикер добавил, что люди, которые стояли у истоков создания индустрии, немаловажную роль отводят идеологии и не готовы подписываться под какими-то сомнительными схемами, поскольку определенность, открытость и неизменность обеспечивают главную ценность блокчейна.

Что касается сохранности данных, то их потеря практически равна нулю. Так как блокчейн представляет собой децентрализованную сеть с участниками, которые обладают информацией обо всей сети, то в критическом случае восстановить информацию можно будет при помощи одного элемента. Однако говорить о том, что сеть может исчезнуть полностью, сравнимо с тем, как если бы на всей планете пропал интернет или электричество.

Эксперт также пояснил, что механизм работы блокчейна похож на биологический процесс и имеет определенное сходство с ДНК. К примеру, в генетике при помощи одного блока ДНК можно восстановить всю цепочку, по этому принципу функционирует и блокчейн.

Конечно, можно сказать, что часто появляющаяся в СМИ информация об интернет-мошенничестве подорвала доверие к технологии. Однако, по мнению Романа Кравченко, не совсем справедливо связывать подобные атаки с идеологией блокчейн, поскольку эти случаи связаны лишь с недобросовестностью определенных людей. «Нужно с пониманием относиться ко всем решениям, которые сейчас есть. Нельзя сравнивать со зрелыми технологическими индустриями. Сейчас, по сути, мы имеем дело с ребенком, и не стоит пытаться заставить его считать интегралы или идеально себя вести», – заключил спикер.

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  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

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  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    63

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    20

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
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2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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