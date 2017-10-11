«Технологии блокчейн более полезны для развивающихся, чем для развитых рынков»

Cооснователь и CEO-проекта 482.solutions Роман Кравченко в рамках конференции Blockchain&Bitcoin Conference в Алматы рассказал о некоторых принципах внедрения и первоначальной идее создания блокчейна, а также о том, почему технологию можно сравнить с ДНК.

В кулуарах конференции Blockchain&Bitcoin, прошедшей в Алматы, Роман Кравченко рассказал, что существует видение того, что технологии блокчейн будут более полезны развивающимся странам, по этой причине страны СНГ играют не последнюю роль в развитии индустрии. «Если мы возьмем традиционную экономику, достаточно консервативную, то у них многие механизмы работают уже отлаженно, например в финансовом секторе. У них зачастую даже нет необходимости использования биткоина как средства обмена друг с другом», – пояснил спикер.

По его мнению, тенденция к развитию блокчейна на азиатском рынке, рынке СНГ довольно уникальное явление, поскольку традиционно кузницей технологий являлись США. В Казахстане блокчейн-проекты планируется внедрять в финансовой отрасли. По мнению г-на Кравченко, те инициативы, о которых говорят в Казахстане, позволяют ожидать, что здесь может быть создан технопарк, который даст толчок к развитию технологий блокчейн и экономики в целом. Эксперт полагает, что блокчейн со временем будет внедряться в реальные сектора экономики, однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Вероятно, что конкретные имплементации можно будет увидеть в перспективе полутора-двух лет, включая решения на уровне государства.

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Он добавил, что все проекты и решения, которые осуществляются в области криптоэкономики и криптоиндустрии, будь то государственные или частные инициативы, на текущем этапе являются экспериментальными.

По мнению Романа Кравченко, необходимо пробовать и внедрять технологии блокчейн на пилотных проектах. «Если говорить о конкретном бизнесе, то есть ряд имплементаций и в страховом секторе, и в финтехе, и все больше банков присматриваются к технологиям передачи, обеспечения транзакций», – поделился спикер.

С позиции того, какому бизнесу более доступны технологии блокчейн, нет однозначного ответа. Также довольно сложно определить стоимость интеграции, которая может различаться в зависимости от бизнеса. Дело в том, что большая часть программного обеспечения бесплатная и находится в открытом доступе, но помимо него есть и коммерческие продукты.

Г-н Кравченко рассказал, что первоначальная идея создания блокчейна подразумевала обмен ценностями среди участников, между которыми не было достаточного доверия. «Прежде всего нужно понимать, что блокчейн – это упрощенно распределенная база данных. Это открытый реестр, бухгалтерская книга, в которой вы записываете по определенным правилам транзакции, это обеспечивает прозрачность системы», – пояснил он.

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Спикер добавил, что люди, которые стояли у истоков создания индустрии, немаловажную роль отводят идеологии и не готовы подписываться под какими-то сомнительными схемами, поскольку определенность, открытость и неизменность обеспечивают главную ценность блокчейна.

Что касается сохранности данных, то их потеря практически равна нулю. Так как блокчейн представляет собой децентрализованную сеть с участниками, которые обладают информацией обо всей сети, то в критическом случае восстановить информацию можно будет при помощи одного элемента. Однако говорить о том, что сеть может исчезнуть полностью, сравнимо с тем, как если бы на всей планете пропал интернет или электричество.

Эксперт также пояснил, что механизм работы блокчейна похож на биологический процесс и имеет определенное сходство с ДНК. К примеру, в генетике при помощи одного блока ДНК можно восстановить всю цепочку, по этому принципу функционирует и блокчейн.

Конечно, можно сказать, что часто появляющаяся в СМИ информация об интернет-мошенничестве подорвала доверие к технологии. Однако, по мнению Романа Кравченко, не совсем справедливо связывать подобные атаки с идеологией блокчейн, поскольку эти случаи связаны лишь с недобросовестностью определенных людей. «Нужно с пониманием относиться ко всем решениям, которые сейчас есть. Нельзя сравнивать со зрелыми технологическими индустриями. Сейчас, по сути, мы имеем дело с ребенком, и не стоит пытаться заставить его считать интегралы или идеально себя вести», – заключил спикер.

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