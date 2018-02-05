У Bank RBK будет новый председатель правления

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что председателем правления Банка 20 февраля 2018 года будет назначена Наталья Акентьева. Данное решение принято 5 февраля 2018 года на заседании совета директоров Банка.

Главной задачей нового председателя правления будет реализация новой стратегии развития Банка на предстоящие несколько лет.

Марпу Жакубаева, в настоящее время возглавляющая правление Банка, будет назначена первым заместителем председателя правления.

Заместителем председателя правления назначен Арман Токаров.

«Успешно пройдя процедуру оздоровления, сегодня Bank RBK обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего роста, который должен быть устойчивым и сбалансированным. Обеспечением именно такого качественного роста банк займется под руководством Натальи Акентьевой», – прокомментировал предстоящее назначение председатель совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол.

Наталья Акентьева в 1994 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Международные экономические отношения», в 1995 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

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В разные годы занимала руководящие должности в компаниях финансового и реального секторов, в том числе в государственном Экспортно-импортном банке РК, АО «ABN AMRO Bank Kazakhstan», АО «Казахтелеком». С марта 2015 года и до текущего назначения работала заместителем председателя правления АО «Altyn Bank».