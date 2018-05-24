Убыток Нацбанка за 2017 год составил 1,18 трлн тенге

Опубликована аудиторская финансовая отчетность Национального банка Республики Казахстан за 2017 год. Согласно документу, убыток финансового учреждения за прошлый год составил 1,18 трлн тенге. Основные статьи расходов регулятора связаны с финансовой поддержкой банков второго уровня и выбытию дочерней организации.

«В рамках деятельности по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк проводит ряд программ, направленных на финансовую поддержку банков второго уровня. Мы уделяем особое внимание данным вопросам в силу существенности данных операций, а также поскольку вопросы учета таких операций требуют применения профессиональных суждений и использования оценок и лежащих в их основе допущений. В отчетном периоде к таким операциям относятся, в частности приобретение субординированных долговых ценных бумаг, выпущенных банками второго уровня, признанных в консолидированном отчете о финансовом положении в качестве межбанковских займов, а также выбытие дочерней организации АО «Фонд проблемных кредитов»», - отмечается в аудиторской отчетности.

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Так, согласно консолидированной отчетности о прибыли или убытке НБ РК за 2017 год, расходы регулятора по "оздоровлению банковского сектора" обозначились в размере 585,62 млрд тенге.

«Дочерняя организация НБК АО «Казахстанский фонд устойчивости» реализует механизм финансовой поддержки банков путем предоставления денежных средств на условиях субординированного долга, соответствующего критериям для включения в состав регуляторного капитала банка. Субординированным долгом признаются субординированные облигации банка с процентной ставкой 4%, которые приобретены АО «Казахстанский фонд устойчивости», с обязательством банка погасить их по истечении 15 лет. В условиях выпуска субординированного долга банков-участников предусмотрен механизм обмена субординированного долга на простые акции банка в случае ухудшения финансового положения банка и выявления фактов вывода активов. Национальный Банк отразил указанный субординированный долг по справедливой стоимости при первоначальном признании, рассчитанной с применением рыночных процентных ставок от 15% до 19.78%. Разница между номинальной стоимостью и справедливой стоимостью на дату первоначального признания в размере 585,623,196 тыс. тенге была отражена в 2017 году в качестве расходов по оздоровлению банковского сектора в составе прибыли или убытка. АО «Фонд проблемных кредитов» обеспечивает целевое размещение полученной суммы в банках второго уровня в соответствии с установленными для них лимитами первичного размещения денег», - указано в документе.

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Также простые акции акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» переданы безвозмездно Правительству Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК. Убыток от выбытия акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» в размере 507,474,058 тыс. тенге был отражен в 2017 году в составе прибыли или убытка.

«Мы проанализировали допущения и суждения, использованные Национальным Банком при признании убытка от безвозмездной передачи дочерней организации АО «Фонд проблемных кредитов» в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Мы оценили обоснованность прогнозируемых денежных потоков и сравнили ключевые исходные данные, такие как ставки дисконтирования, с полученными из внешних источников отраслевыми, финансовыми и экономическими данными. При участии наших специалистов по оценке мы критически оценили допущения и методологию, используемую Национальным банком для определения справедливой стоимости приобретенного субординированного долга банков второго уровня», - отмечает аудитор.