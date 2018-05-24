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Убыток Нацбанка за 2017 год составил 1,18 трлн тенге

24.05.2018 12:00   1116   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Опубликована аудиторская финансовая отчетность Национального банка Республики Казахстан за 2017 год. Согласно документу, убыток финансового учреждения за прошлый год составил 1,18 трлн тенге. Основные статьи расходов регулятора связаны с финансовой поддержкой банков второго уровня и выбытию дочерней организации.

«В рамках деятельности по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк проводит ряд программ, направленных на финансовую поддержку банков второго уровня. Мы уделяем особое внимание данным вопросам в силу существенности данных операций, а также поскольку вопросы учета таких операций требуют применения профессиональных суждений и использования оценок и лежащих в их основе допущений. В отчетном периоде к таким операциям относятся, в частности приобретение субординированных долговых ценных бумаг, выпущенных банками второго уровня, признанных в консолидированном отчете о финансовом положении в качестве межбанковских займов, а также выбытие дочерней организации АО «Фонд проблемных кредитов»», - отмечается в аудиторской отчетности.

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Так, согласно консолидированной отчетности о прибыли или убытке НБ РК за 2017 год, расходы регулятора по "оздоровлению банковского сектора" обозначились в размере 585,62 млрд тенге.

«Дочерняя организация НБК АО «Казахстанский фонд устойчивости» реализует механизм финансовой поддержки банков путем предоставления денежных средств на условиях субординированного долга, соответствующего критериям для включения в состав регуляторного капитала банка. Субординированным долгом признаются субординированные облигации банка с процентной ставкой 4%, которые приобретены АО «Казахстанский фонд устойчивости», с обязательством банка погасить их по истечении 15 лет. В условиях выпуска субординированного долга банков-участников предусмотрен механизм обмена субординированного долга на простые акции банка в случае ухудшения финансового положения банка и выявления фактов вывода активов. Национальный Банк отразил указанный субординированный долг по справедливой стоимости при первоначальном признании, рассчитанной с применением рыночных процентных ставок от 15% до 19.78%. Разница между номинальной стоимостью и справедливой стоимостью на дату первоначального признания в размере 585,623,196 тыс. тенге была отражена в 2017 году в качестве расходов по оздоровлению банковского сектора в составе прибыли или убытка. АО «Фонд проблемных кредитов» обеспечивает целевое размещение полученной суммы в банках второго уровня в соответствии с установленными для них лимитами первичного размещения денег», - указано в документе.

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Также простые акции акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» переданы безвозмездно Правительству Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК. Убыток от выбытия акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» в размере 507,474,058 тыс. тенге был отражен в 2017 году в составе прибыли или убытка. 

«Мы проанализировали допущения и суждения, использованные Национальным Банком при признании убытка от безвозмездной передачи дочерней организации АО «Фонд проблемных кредитов» в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Мы оценили обоснованность прогнозируемых денежных потоков и сравнили ключевые исходные данные, такие как ставки дисконтирования, с полученными из внешних источников отраслевыми, финансовыми и экономическими данными. При участии наших специалистов по оценке мы критически оценили допущения и методологию, используемую Национальным банком для определения справедливой стоимости приобретенного субординированного долга банков второго уровня», - отмечает аудитор.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    55

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    39

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    133

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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